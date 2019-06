Un primar care a taiat o padure pentru a face un patinoar a fost condamnat la inchisoare

Ziare.

Rafael Dunarintu a fost trimis in judecata in octombrie 2016, cand procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti l-au acuzat de instigare la taiere de arbori din fondul forestier national, instigare la furt de arbori din fondul forestier national si abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.Alaturi de primar au fost trimise in judecata alte patru persoane, precum si societatea comerciala care a taiat arborii din fondul forestier national.In prima instanta, Tribunalul Mehedinti a dispus, in 2017, condamnarea edilului la patru ani de inchisoare, hotararea fiind atacata.Marti, Curtea de Apel Craiova a stabilit sentinta definitiva, fiind redusa pedeapsa, astfel ca Rafael Dunarintu a fost condamnat la 3 ani si 4 luni de inchisoare cu executare.Cercetarile au fost efectuate de ofiterii Serviciului Judetean Anticoruptie Mehedinti care au stabilit ca edilul ar fi dispus ca firma la care fusese administrator din anul 2004, de la infiintare, pana in 2012, cand devenise primar al orasului, sa taie ilegal, fara autorizatie de exploatare emisa de Ocolul Silvic, arborii din padurea publica a orasului Baia de Arama, in valoare de 39.108,45 lei.Lemnul ar fi fost vandut ulterior catre o alta societate comerciala, in baza unor avize de insotire a marfii false, in privinta sortimentelor de lemn, potrivit informatiilor din rechizitoriu."Terenul pe care s-a realizat defrisarea se afla in intravilanul orasului si era incadrat in categoria de folosinta 'teren forestier', fiind supus respectarii regimului silvic. Ca motivatie infractionala se retine faptul ca primarul dorea demararea unor proiecte de amenajare pe acel teren a unui cartier de locuinte sociale sau, dupa caz, a unui patinoar, parc sau a unei partii de schi", potrivit unui comunicat al SJA Mehedinti.