Un roman a fost condamnat la 225 de ani de inchisoare. Cum s-a ajuns la aceasta sentinta

"Instanta ia act de manifestarea de vointa a petentului condamnat Rusu Ovidiu, detinut in Penitenciarul Iasi, de renuntare la judecarea contestatiei la executare. Obliga petentul condamnat sa plateasca statului suma de 250 de lei cheltuielile judiciare avansate in cauza", au aratat magistratii din cadrul Judecatoriei Iasi.Barbatul a primit pedepse in 17 dosare penale, fiind acuzat de procurori de comiterea unor fapte de inselaciune in perioada 2006-2011. Potrivit anchetatorilor, acesta s-ar fi recomandat in fata mai multor persoane ca fiind judecator sau procuror DNA , reusind in acest fel sa obtina diverse sume de bani de la oameni carora le-ar fi promis ca le va rezolva problemele din instante, de la Casa de Pensii, de la Casa de Asigurari de Sanatate Suceava ori de la Biroul de Carte Funciara din Radauti.Mai mult, acesta a fost acuzat ca, dupa ce a ajuns in penitenciar , ar fi reusit sa obtina aproximativ 100.000 de euro de la alte persoane, carora le-ar fi promis ca le va ajuta in diverse probleme, prezentandu-se ca avand diferite functii in sistemul judiciar.In primavara acestui an, Ovidiu Rusu a fost condamnat de judecatorii din Suceava, care au admis apelul declarat de Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava si l-au pedepsit pe acesta pentru tainuire la pedeapsa de trei ani de inchisoare, dar au contopit pedepsele anterioare si au aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de zece ani de inchisoare, la care au adaugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, de 225 de ani, 272 de luni si 1.395 de zile inchisoare, respectiv 93 de ani, zece luni si cinci zile de inchisoare.La final, pedeapsa aplicata lui Rusu a fost de 30 de ani de inchisoare, pedeapsa maxima admisa de legislatia din Romania.Instanta a constatat, practic, obligativitatea de a contopi pedeapsa de trei ani de inchisoare, pe care i-a aplicat-o lui Rusu pentru tainuire, cu alte pedepse pe care acesta le-a primit in alte cauze penale.Minutei Deciziei pronuntate in primavara acestui an de Curtea de Apel Suceava arata ca Ovidiu Rusu a fost condamnat la pedeapsa principala rezultanta efectiva de 30 de ani de inchisoare, deoarece legea penala nu permite, pentru astfel de infractiuni , ca o persoana sa execute mai mult de 30 de ani de detentie.