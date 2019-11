Un roman s-a sinucis intr-o inchisoare din Monaco

Ziare.

Corpul detinutului a fost descoperit joi seara in celula sa, a precizat Parchetul, confirmand o informatie publicata de cotidianul francez Nice Matin. Niciodata niciun detinut nu s-a sinucis intr-o inchisoare din Monaco, scrie La Libre Belgique.Inchis din luna august, tanarul astepta sa fie judecat pentru furt si folosire frauduloasa a mijloacelor de plata.Potrivit Parchetului, a fost deschisa o ancheta si va fi efectuata o autopsie.Conform datelor publicate de Directia administratiei penitenciarelor, 131 de persoane s-au sinucis in 2018 in inchisorile franceze, o crestere "sensibila" in raport cu 2017 (117 cazuri).