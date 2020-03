Un tanar care a infectat o fata cu HIV, 6 ani de inchisoare si zeci de mii de euro daune

Ziare.

Sentinta a fost pronuntata de Tribunalul Arad miercuri: "In baza 354, alin. 1 Cod Penal condamna pe inculpatul ... la 6 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de transmitere a sindromului imunodeficitar dobandit. (...) Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare", se arata in sentinta pe scurt.Instanta a mai decis ca tanarul sa-i plateasca victimei daune materiale de 2.500 de lei, daune morale de 40.000 de euro si o compensatie lunara de 1.300 de lei pentru tot restul vietii.Cazul a ajuns in instanta anul trecut, in urma unei plangeri penale depuse in ianuarie 2018 de catre tanara.Avocata acesteia, Oana Lazarescu, a declarat, joi, ca "sentinta este una corecta in raport cu intreg probatoriul administrat in cauza"."Pe tot parcursul procesului, barbatul a avut o atitudine de nerecunoastere. Ne bucuram ca s-a ajuns la aceasta sentinta, care este prima de acest fel data de vreo instanta din judetul Arad si probabil una dintre putinele din tara", a spus Oana Lazarescu.Tanarul ar fi contactat virusul HIV in spital, la nastere, in anul 1989.