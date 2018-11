Un violator din Botosani a fost lasat in permisie si a disparut

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Penitenciarului Botosani, inspector Anna Maria Rotariu, a declarat, marti, ca echipe operative formate din angajati ai penitenciarului si politisti sunt mobilizate pe teren, desfasurand cautari in special in localitatea Ripiceni, din judet, unde detinutul anuntase ca pleaca dupa ce a primit o permisie de 24 de ore in libertate."Detinutul se afla in permisiune de iesire cu o durata de 24 de ore, dar nu s-a mai prezentat la expirarea termenului. El a beneficiat de permisie, pentru ca a facut dovada unei conduite corespunzatoare si a desfasurat activitati lucrative in cei noua ani pe care i-a executat deja din pedeapsa de 15 ani la care a fost condamnat", a explicat Rotariu.Detinutul se afla la prima recompensa de acest fel.Autoritatile au organizat si filtre pe principalele drumuri din zona in care se presupune ca s-ar afla fugarul.Detinutul, in varsta de 42 de ani, are o condamnare de 15 ani pentru viol, pedeapsa pe care o executa in regim semideschis.