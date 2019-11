Unul dintre locotenentii interlopului Ioan Clamparu a fost adus in tara din Franta

Ziare.

com

"In aceasta seara (miercuri seara - n.red.), o escorta a Politiei Romane a preluat din Franta si a adus in tara un barbat cercetat intr-un dosar de trafic de droguri, pe numele caruia exista un mandat european de arestare, emis de Curtea de Apel Alba Iulia.In urma cooperarii politienesti internationale cu autoritatile judiciare din Franta, politisti din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala si Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane au efectuat, la data de 6 noiembrie a.c., o misiune de preluare, sub escorta, a unui barbat de 34 ani, din judetul Sibiu.Acesta a fost arestat, in baza mandatului european de arestare, la data de 01.10.2019 in Lyon, ca urmare a schimbului de informatii efectuat de Politia Romana, prin intermediul Biroului SIRENE", a transmis Politia Romana.Barbatul urmarit international este Adrian Marius Craciun, zis Striparu. El a fost adus in tara de catre Politia Romana, cu o cursa aeriana care a aterizat, inainte de ora 23:00, pe Aeroportul International Henri Coanda.Era dat in urmarire intenationala din septembrie. Craciun, care este cercetat intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc, a fugit din tara dupa ce magistratii au admis cererea procurorilor privind arestarea sa preventiva, iar politistii nu au reusit sa puna in aplicare mandatul de arestare.Adrian Marius Craciun a fost unul dintre locotenentii interlopului Ioan Clamparu. Dupa destructurarea gruparii Clamparu si ispasirea mai multor pedepse, Craciun, alaturi de alte persoane, a infiintat, la Sibiu, gruparea Lenis care a terorizat orasul si imprejurimile mai multi ani. Si gruparea Lenis a fost destructurata, in 2009, de procurorii DIICOT.Ioan Clamparu, considerat a fi unul din cei mai periculosi lideri interlopi, a fost extradat in Romania, pe 17 aprilie 2015 , de autoritatile spaniole, dupa condamnarea definitiva, in Spania, la 20 de ani de inchisoare, urmand sa execute si pedeapsa de 13 ani de inchisoare dispusa in 2011, de instanta suprema.In septembrie 2011, Ioan Clamparu a fost prins in Spania, in conditiile in care era cautat de autoritatile judiciare romane de opt ani.Grupul condus de Ioan Clamparu a strans, din activitati de crima organizata, sume totalizand milioane de dolari, bani folositi si pentru a determina stoparea anchetei declansate impotriva retelei de crima organizata coordonata de el, se arata in rechizitoriul DIICOT.La inceputul lunii iulie 2011, peste 100 de persoane au fost arestate in cadrul unei operatiuni globale de amploare a Interpol, supranumita Infra-Red, ce ii vizeaza pe unii dintre cei mai periculosi fugari ai lumii, pe lista de cautari fiind si romanul Ioan Clamparu, suspectat de trafic de persoane.Anchetatorii au vizat 29 de tari si 450 de persoane suspectate de infractiuni precum crime, pedofilie sau trafic de droguri.