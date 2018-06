Valoarea normelor de hrana pentru detinuti ar putea fi dublata

Ziare.

Potrivit referatului de aprobare publicat pe site-ul ministerului, la intocmirea proiectului au fost avute in vedere si modificarile aduse de Legea nr. 61/2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, prin care s-au stabilit, printre altele, plafoane calorice minime si maxime pentru normele de hrana specifice persoanelor private de libertate."In vederea elaborarii proiectului de ordin al ministrului Justitiei a fost numita o comisie formata din specialisti din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si din unitatile subordonate, aceasta stabilind normele financiare de hrana pentru persoanele condamnate, prin stabilirea unor noi valori financiare a normelor de hrana acordate detinutilor. Astfel, de la 3,76 lei/zi/persoana fara TVA, corespunzatoare valorii actuale a normei 17, pentru aceasta norma de hrana noua valoare fiind stabilita la 5,51 lei/zi/persoana, fara TVA", se arata in referat.Ministerul Justitiei a intocmit, in paralel, si un alt proiect de ordin pentru aprobarea normelor de acordare a drepturilor de hrana pentru persoanele private de libertate din sistemul administratiei penitenciare."In corelare cu acest proiect a fost elaborat si un proiect (...) in cuprinsul caruia au fost operate modificari in structura normelor de hrana, fiind introduse alimente noi (de exemplu, carnea de vita) si marite ratiile de biscuiti, legume, fructe, conserve de legume, branza telemea etc.In consecinta, avand in vedere modificarile preconizate prin proiectul de ordin al ministrului Justitiei pentru aprobarea normelor de acordare a drepturilor de hrana, a devenit necesara reglementarea noilor valori financiare, corespunzatoare modificarilor intervenite. Avand in vedere aceste aspecte, cele doua demersuri urmeaza a fi efectuate in acelasi timp, astfel incat sa se dea eficienta aplicarii practice actelor normative in materia normelor de hrana alocate persoanelor private de libertate", se mai mentioneaza in documentul citat.