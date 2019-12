Ceata densa pe Autostrada Soarelui, vizibilitatea e sub 50 de metri

Ziare.

com

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pe tronsonul Bucuresti - Fundulea, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 50 de metri.Politistii le recomanda soferilor ca pe timp de ceata, in afara de reducerea vitezei, marirea distantei in mers si folosirea corespunzatoare a luminilor, atunci cand circula pe autostrada, sa nu opreasca pe benzile de circulatie si pe banda de urgenta, iar in in cazul unei pene sau defectiuni tehnice, sa porneasca luminile de avarie, sa se echipeze cu vesta reflectorizanta, sa scoata pasagerii din autovehicul in afara partii carosabile si sa amplaseze triunghiurile reflectorizante, unul dupa celalalt, la distante mai mari.