Infotrafic: Aglomeratie pe DN1, risc de derapaj in Neamt si Botosani, accident pe A1

Centrul Infotrafic anunta ca, din cauza numarului mare de masini care vin dinspre statiunile montane de pe Valea Prahovei catre Capitala, se circula ingreunat pe DN 1, intre Predeal si Busteni, precum si intre Sinaia si Comarnic.Viteza de deplasare este de aproximtiv 20 kilometri pe ora.Politistii le recomanda soferilor ca ruta alternativa, dinspre Brasov, DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti, A3 Ploiesti - Bucuresti, iar din zona Bran-Moieciu DN73 - DN72A - DN 71 - DN7, respectiv traseul Brasov - Valea Mare-Pravat - Stoenesti - Targoviste - Baldana - Bucuresti sau DN73 - A1, respectiv Brasov - Pitesti - Bucuresti.Totodata, politistii ii avertizeaza pe soferi sa circule cu prudenta, sa nu faca depasiri riscante, sa mentina o distanta corespunzatoare fata de autovehiculul din fata si sa respecte indicatiile politistilor rutieri.De asemenea, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi anunta ca doua conducte avariate de apa pun in pericol circulatia rutiera pe doua drumuri nationale din judetele Neamt si Botosani. Cel mai probabil, conductele de apa au crapat din cauza gerului.Potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Iasi, o avarie la o conducta de apa a fost semnalata duminica astazi pe DN 15, in localitatea Zanesti, judetul Neamt, afectand o banda de circulatie , pe o lungime de aproximativ 50 de metri.Echipele DRDP Iasi au imprastiat material degivrant si au semnalat zona.Un incident similar a avut loc tot duminica pe DN 28B, in dreptul localitatii Copalau, judetul Botosani, cel mai probabil din cauza gerului. Si aici, o conducta avariata pune in pericol circulatia, in conditiile in care apa a ajuns pe sosea.Ambele avarii au fost anuntate autoritatilor.Politistii anunta si circulatie ingreunata pe autostrada A1, sensul catre Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Ciorogarla, judetul Ilfov. O coloana de masini de trei kilometri s-a format in zona.Centrul Infotrafic anunta ca pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 13, pe sensul de mers catre Capitala, in zona localitatii Ciorogarla, judetul Ilfov, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 autoturisme.Cauza producerii accidentului a fost nepastrarea distantei de siguranta, iar in urma impactului o persoana a suferit leziuni usoare.Circulatia rutiera este restrictionata pe banda a doua si se desfasoara pe prima, pana la finalizarea cercetarii. Valorile de trafic sunt in crestere, formandu-se o coloana de masini de aproximativ trei kilometri.