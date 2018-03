Infotrafic: Cinci drumuri judetene sunt inchise din cauza inundatiilor. Circulatia pe trei drumuri nationale se desfasoara cu dificultate

Ziare.

In judetul Bacau, se circula alternativ, pe un singur fir, peDN 12B, la iesirea din localitatea Targu Ocna catre Slanic Moldova, soseaua fiind afectata pe o lungime de 50 de metri din cauza fisurilor majore aparute urma infiltrarii apei.In judetul Buzau, se circula alternativ, pe un singur fir, pe DN10 Buzau - Brasov, la kilometrul 26+800 de metri, din cauza surparii suprafetei carosabile in urma unei alunecari de teren.In judetul Valcea traficul este restrictionat pe DN 64, in localitatea Baile Olanesti, unde la kilometrul 134 s-a produs o alunecare de teren.Pe ce drumuri judetene este oprita circulatiaCirculatia este oprita sambata dimineata pe cincidrumuri judetene din Alba, Brasov, Covasna, Vaslui si Vrancea, din cauzaapei acumulate pe carosabil.In ceea ce priveste circulatia feroviara, in judetul Dambovita aceasta este oprita pe sectia de cale ferata 904, intre statiile Fieni si Pietrosita, ca urmare a alunecarii terasamentului la kilometrul 65+150 de metri.De asemenea, sambata dimineata circulatia cu bacul este oprita pe Dunare, intre judetele Tulcea si Galati.Restrictia s-a impus din cauza desprinderii de la mal a pasarelei de imbarcare a autovehiculelor pe bacul din localitatea tulceana I.C. Bratianu. Infotrafic precizeaza ca problema va fi remediata in cursul zilei de sambata, prin interventia unei macarale plutitoare.