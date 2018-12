Infotrafic: Cod galben de ceata in sase judete si circulatie feroviara intrerupta intre Targu-Jiu si Bumbesti-Jiu

Ziare.

Judetele vizate sunt Giurgiu, Olt, Dolj, Ialomita, Teleorman si Calarasi. In zonele aflate sub cod galben, vizibilitatea este, local, mai mica de 200 de metri, iar izolat, de 50 de metri.Atentionarea nowcasting este in vigoare pana la ora 11.00 in cazul judetelor Olt si Dolj si pana la ora 10.00 in cazul judetelor Giurgiu, Ialomita, Teleorman si Calarasi.De asemenea, Centrul Infotrafic informeaza ca circulatia feroviara este intrerupta intre Targu-Jiu si Bumbesti-Jiu, judetul Gorj, din cauza unui fir de tensiune rupt.Circulatia feroviara este oprita pe Sectia de cale ferata 202 Targu Jiu - Petrosani, intre statiile Targu Jiu si Bumbesti-Jiu, judetul Gorj, din cauza unui fir de inalta tensiune care s-a rupt si blocheaza deplasarea trenurilor.In prezent un singur tren este oprit, insa mai multe vor acumula intarzieri, pana la remedierea problemei.