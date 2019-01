Infotrafic: Se circula in conditii de ceata pe A1 Bucuresti - Ploiesti si pe drumurile nationale din Bucuresti si 11 judete

Ziare.

Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme semnificative privind fluenta traficului pe arterele principale.Se circula insa in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea pe alocuri sub 100 de metri, pe Autostrada A1 Bucuresti - Ploiesti si pe drumurile nationale din judetele Harghita, Dolj, Olt, Prahova, Braila, Buzau, Dambovita, Ialomita, Giurgiu, Calarasi, Ilfov si din Capitala.Soferii sunt sfatuiti sa sporeasca atentia la volan, sa evite bruscarea comenzilor autovehiculului si depasirile riscante, sa utilizeze luminile de intalnire si pe cele de ceata si sa creasca distanta intre vehicule.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) e emis, marti dimineata, atentionari Cod galben de ceata, valabile pana la ora 11.00, pentru judetele Mehedinti, Olt, Valcea, Gorj si Dolj, unde se va semnala ceata care determina reducerea vizibilitatii local sub 200 de metri. Atentionari similare sunt valabile in judetul Constanta - pana la ora 10.00, in Bucuresti, Ialomita, Prahova, Arges, Giurgiu, Braila, Dambovita, Buzau, Teleorman, Ilfov si Calarasi - pana la ora 12.00.