A fost prins talharul care a fugit chiar din sediul Politiei Caracal. Are 5 condamnari deja

Potrivit reprezentantilor IPJ Olt, tanarul de 22 de ani a fost gasit in Caracal, dupa cinci zile de cautari."Barbatul, de 22 de ani, din municipiul Caracal, banuit de savarsirea infractiunii de talharie a fost depistat pe raza municipiului Caracal si in prezent se afla in custodia Politiei, urmand a fi prezentat instantei de judecata, pentru continuarea cercetarilor, cu acesta in stare de arest", a declarat Alexandra Dicu, purtator de cuvant al IPJ Olt.Potrivit unor surse din ancheta, tanarul a mers, joi dupa amiaza, la biroul unui avocat din Caracal unde a asteptat sa fie ridicat de politisti.Tanarul este acuzat ca pe 24 noiembrie a amenintat casiera unei sali de jocuri de noroc din Caracal si a fugit cu suma de 9.000 de lei.El a fost prins la scurt de timp de oamenii legii, dar a reusit sa fuga, pe un geam, din sediul Politiei Caracal unde fusese dus la audieri. Barbatul este recidivist, el avand cinci condamnari.Ultima data a fost condamnat pentru tentativa de omor, infractiune pentru care a stat 3 ani in inchisoare, fiind eliberat in februarie 2019.