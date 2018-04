A fost prins un hot care a jefuit noaptea un cuplu din Bucuresti: Le-a luat pana si cainele din casa

Ziare.

com

Surse judiciare afirma ca este vorba despre Travis Plesan, zis "Rumburak", iar, conform politiei, barbatul, in varsta de 43 de ani, "este cunoscut cu preocupari de natura infractionala, atat in tara, cat si in strainatate".Potrivit Politiei Capitalei, cercetarile in acest caz au fost declansate in 10 aprilie, cand, in jurul orei 04:30, politistii Sectiei 14 au fost sesizati de un barbat ca, in timp ce se afla in locuinta sa din Sectorul 4, "un barbat necunoscut a patruns in apartament si, sub amenintarea cutitului, l-a deposedat pe el si pe prietena sa de o suma de bani si de un caine de rasa".Barbatul a fost identificat, iar in 13 aprilie, in jurul orei 21:00, a fost prins in trafic , pe raza judetului Dolj, fiind adus in Capitala pentru audieri."Cercetarile sunt continuate de catre subunitatea de politie , sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria sectorului 4, sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata, cu cel in cauza in stare de arest preventiv", precizeaza Politia.