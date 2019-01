Ce pedeapsa a primit un barbat dupa ce i-a spart contul de Facebook iubitei

Ziare.

com

In plus, tanarul a schimbat parola contului de Facebook si a impiedicat-o astfel pe femeie sa acceseze reteaua.Barbatul este judecat pentru savarsirea a trei infractiuni: acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integritatii datelor informatice si transfer neautorizat de date informatice, potrivit Alba24 Motivul care a stat in spatele acestui gest este gelozia: individul a incercat sa se razbune pe iubita lui pentru ca banuia ca avea alta relatie.Pe durata termenului de supraveghere inculpatul va presta 60 zile de munca in folosul comunitatii la Primaria Comunei Galda de Jos sau Primaria Comunei Cricau, mai arata sursa citata.Decizia a fost pronuntata la Tribunalul Alba, nefiind definitiva. Dosarul a intrat pe rolul Curtii de Apel Alba Iulia unde se va pronunta sentinta definitiva.