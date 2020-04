Ce s-a discutat la congresul interlopilor din Romania: Cand o sa mergem acum la cazino, o sa fie mai multi gabori decat noi!

Congresul interlopilor

Invitati de seama

Informatorii din Politie

Ziare.

com

Procurorii DIICOT ar fi obtinut inregistrari ambientale in care Boncu si unul dintre tovarasii sai, Deian Milosev, discutau, desi aveau interdictia de a lua legatura unul cu altul, despre cum ii vor "cuminti" pe cei care nu au respectat legea tacerii in momentul in care vor ajunge pe control judiciar si vor putea iesi din casa, potrivit unor surse judiciare citate de PressAlert. Rearestarea lui Lucian Boncu a fost facuta intr-un dosar in care este judecat pentru constituirea unui grup infractional organizat si trafic de cocaina. Saptamana trecuta, procurorii DIICOT au deschis o noua ancheta impotriva lui Lucian Boncu, pe care-l acuza ca a ordonat asasinarea jurnalistului timisoarean Dragos Bota.prezinta stenograma unei discutii intre Lucian Boncu si doi dintre prietenii sai, iar interlopul povesteste cum a decurs o intalnire a mai multor lideri de clanuri din marile orase din Romania, unde s-a discutat despre protectia unui important investitor care voia sa intre pe piata jocurilor de noroc si planuia sa construiasca mai multe cazinouri.Pentru a-si asigura protectia viitoarelor afaceri, investitorul a apelat la lumea interlopa din Romania, stiind faptul ca o afacere de acest profil nu s-ar putea derula in conditii normale, fara "girul" mediilor interlope din principalele orase.Conform discutiei, la aceasta intalnire au mai participat Costel Corduneanu, liderul clanului Corduneanu din Iasi, Adrian Tamplaru, liderul lumii interlope din Sibiu, Alin Iovanut, unul din liderii lumii interlope din Arad.Discutia are loc pe 7 septembrie 2019, Lucian Boncu vorbeste cu Lucian Lazar, zis "Baghera", si Caius Flavius Ciorei. Aceste discutii au fost lasate de procurorii DIICOT in dosarul lui Boncu pentru a intelege mai bine cum functioneaza relatiile in lumea interlopa si influenta nociva pe care aceasta o poate exercita asupra desfasurarii normale a relatiilor din mediul economic si asupra sigurantei sociale.Avem multe cunostinte... putini prieteni si frati...Ai fost, ai vorbit cu asta?Cu Costel?Cu Costel ().Cu Costel si cu Flavius...Si o fost si Spak?O fost si Spak... cu Adi Tamplaru... Vrei sa zic ceva? SRI-ul pe noi calare! De la Arad... zii, ala... Metalcom, Alin ()....Ala e smardoi!Cine?Preda.De la Luci il cunosc si ma inteleg bine cu el, e un baiat extraordinar.Eu m-am intalnit cu ei, acum doua ore.Pe la 6.00 - 7.00.Da, dar hai sa-ti zic ceva, plin ii de garda! M-or chemat.. nu vreau sa fiu maimutoiul lor... poze, hai sa facem poze de grup! I-am zis: Usor! Eu sunt Luci Boncu pentru mine! I-am zis la Corduneanu: "Costel, noi suntem prieteni, vrei sa vada si lumea in p... mea si garda ca suntem prieteni?" Mi-a zis: "N-am auzit... ()... toata tara sa nu se gandeasca la tine"....()...Cand suntem prieteni noi.... dar cand.... poti sa fie prieten si cu garda! Pentru ca garda... hai sa-ti zic ceva, eu iti zic simplu, eu is gabor... gandesc ca un... gandeste ca un gabor!Normal.Se aduna 50 din toata tara sa faca o asociere, nu conteaza ce fel.Pana la urma s-au intalnit?Daa ...()... Nimic, firma platita, platiti baieti tot... 5.000 de euro numa' mie!Si nu-i bine?Cum nu! ... Si o data pe luna tre sa merg in Dubai, in Maroc, in Tunisia, in fiecare luna in alta locatie si ne da si de ...()...Polonezu?Da. Nu conteaza, gestul lor de polonezi... Deschide in toata Romania... el ia toate cazinourile, deschide numai el!Nu o sa mai existe 777.Nimic! Si omu' mi-a zis: "Vreau... in Timisoara am auzit de Boncu! In Bucuresti am auzit de Spak, la Sibiu am auzit de Adi Tamplaru..."Foarte bine, face plata la cine trebuie si gata.Mi-a zis: "Fii atent, am doua locatii, iti dau 5.000 de euro pe luna tie!"Pai si nu e bine? Doamne ajuta!Nu vreau acte, nu vreau nimic! O zis hai la Moldova ca avem... ()...Costel ii ca lumea, dar Adi ala e prea urs!Eu n-am stat cu ala. Erau ... vreo 16 ... m-am dus la Tamplaru, vrei sa vezi cum arata? E mai mare ca Baghera (Luci ala e Marian Sarbu!Na. Marian Sarbu. Si mai era... el cu inca unu Tamplaru. Le-am zis: Pe mine... aici e Luci Boncu!...Alooo, vezi ca Tamplaru l-a omorat pe Beinur, pe...Ender!Pe Ender. L-a impuscat in cap asa... de aicea (), nu o fost fraier!...Le-am zis asa, erau la masa toti, erau... Bucuresti, Sibiu, Iasi, Constanta... mortii lor...De peste tot?Da. Ba, baieti, ca sa n-am probleme, ala... stii, polonezu': "Aloo, stop! La Timisoara eu raspund! Daca se intampla ceva, eu raspund!"...De dimineata pana la 7 seara, eu am vorbit cu ala de doua oriScurt! Ce sa vorbesti?Si hai sa-ti zic ceva, nu zic nimic la nimeni! Ba va respect, sunteti prietenii mei, va respect, ne respectam reciproc, fiecare are patratica lui. E la Timisoara, va zic eu cum sta treaba, cand o sa mergem acum la cazino, o sa fie mai multi gabori decat noi! Si nu vreau sa fiu... aia de...Si asa esti! Si asa esti mai mult decat esti!Ma, nu vreau! Iti zic ceva! Eu is gabor, ma ce fac astia? Fac asociere! Ca sa vezi cum gandeste garda! Se aduna 50 de prosti, ca asa au ei, vad... te iau pe tine, iti dau sa tragi! Iti dau un kalashnikov, ma duc, iau de la sarbi ... ()... si 50 de prosti pune toata Timisoara pe burta, cu tot cu politisti si cu SRI, omori 50 de oameni, 100, nu iasa unul din casa... In momentul ala, in momentul ala... noi am pus stapanire pe oras!Din ultimele discutii se poate observa un alt element important, specific gruparilor interlope, cu un risc deosebit de ridicat pentru siguranta publica - infiltrarea organelor de aplicare a legii.De altfel, la cercetari a reiesit faptul ca Boncu si-ar fi apropiat in timp diferite cadre de politie din IPJ Timis, rolul acestora fiind acela de a-i sprijini activitatea infractionala, prin oferirea de informatii legate de eventualele anchete care il vizeaza sau de date nepublice, cum sunt cele din bazele de date informatizate ale politiei.