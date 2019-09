Cine este interlopul care a petrecut cu sampanie, artificii si manele in fata penitenciarului Rahova cand s-a eliberat

Procurorul n-a contestat eliberarea

De ce a fost condamnat

I-a vandut masina de lux

Camatar de top

Cum au explicat judecatorii sentinta?

Instanta: 6 clase, fara ocupatie

"Hai, Emi! Hai, Emi! ", strigau cei care il asteptau, unii dintre ei avand chiar o statie de amplificare a sunetului. Potrivit imaginilor postate pe Internet, explozia de bucurie a clanului nu a fost intrerupta de organele de ordine. Inregistrarea s-a viralizat pe platforma Youtube.... A venit regele acasa, acum sa va vad cum stati", au strigat cei prezenti.Emi Pian le-a transmis un mesaj sustinatorilor: "", a spus Emi Pian.Interlopul a iesit de la Rahova dupa ce a fost condamnat definitiv, pe 13 octombrie 2017, la 3 ani si 8 luni pentru infractiunea de santaj, camata si influentarea declaratiilor.Decizia de eliberare conditionata a fost data pe 4 septembrie 2019, de Judecatoria Sectorului 5."Intervalul cuprins intre data liberarii conditionate si 16 ianuarie 2021 constituie termen de supraveghere. Atrage atentia petentului condamnat asupra prev. art. 104 Cod penal, respectiv posibilitatea revocarii liberarii conditionate, in cazul in care va mai comite noi infractiuni," se arata in minuta, potrivit portalului instantelor. Sentinta nu a fost contestata de procurori, asa ca a ramas definitiva dupa 3 zile.Potrivit actelor din dosarul de condamnare, totul a inceput in ianuarie 2016, intr-o vila din Dobroesti (Ilfov), unde era organizata o partida de zaruri (barbut) la care participau mai multe persoane.Florin Mototolea, zis Emi Pian, imprumuta persoanele care pierdeau sume de bani si care doreau sa mai joace pentru a recupera sumele pierdute, acest imprumut fiind conditionat de perceperea unei dobanzi cuprinse intre 10% - 35%/zi.Unul dintre jucatorii de barbut care pierduse toti banii s-a imprumutat la Emi Pian cu suma de 20.000 lei pentru a continua jocul.Interlopul l-a imprumutat, dar barbatul a pierdut si acesti bani. La sfarsitul partidei de zaruri, Emi Pian i-a cerut drept gaj autoturismul marca Audi Q7.Problemele au aparut in momentul in care barbatul care a imprumutat banii si-a stins datoria si a cerut masina inapoi. Emi Pian a sustinut ca a vandut-o si ca nu-i mai da nimic inapoi, mai ales ca jucatorul de barbut avea si o datorie mai veche la el. In acest moment, pagubitul a sesizat Politia.Acuzatia de influentare a declaratiilor are legatura cu demersurile facute pe langa tatal sau, lider al clanului Duduianu, pentru ca barbatul sa-si retraga plangerea la politie.Interceptarile din dosar au dezvaluit ca Emi Pian facea o adevarata avere din camatarie. El avea reguli stricte cu privire la dobanzile percepute, astfel incat in momentul in care o persoana ii sugera ca ii va da acasa "ceva" la banii imprumutati acesta a specificat urmatoarele: "Cumetre, nu ceva, nu ceva ca nu merge (neinteligibil), da pe Semi".Anchetatorii spun ca el da de inteles ca, daca ofera ce trebuie, peste suma imprumutata, ii mai da bani imprumut, iar in caz negativ - nu.Continutul acestei discutii este relevant pentru a contura modul de operare al lui Pian, interlopul cerand drept gaj masini pentru sumele acordate, masini pe care ulterior nu le mai restituia, spun procurorii.Alo!Da!Ce faci, Emi?Uite: acasa!Ai vorbit cu tata?N-am vorbit!Pai te-a sunat tata: vrea ca sa vorbeasca cu tine ceva!Mai!Da!Ii dau foc la masina asta, n-o dau nimanui!, pentru ca sunt banii lui Zabar si ai lui Sentimentu, ai auzit?Vorbeste cu tatal meu...Asta-i culmea!, nu vorbesc cu nimeni! Am 5.000! la tatal tau separat; trebuie sa vorbesc cu...Tu asculta la mine ce-ti spun: Daca masina nu e la tine, e bine atunci Pentru ca eu nu te mint, si.. .iti arat/ demonstrez!Ce vrei sa spui?Asculta la mine: A venit romanul de acolo de unde luat-o eu, caci n-a fost de aici; a fost de acolo de unde este ea, ai auzit?.Da!Eu o luasem de la el cu smecherie! Sa mor accidentat, sa moara fata mea, daca aveam decat o cheie, la masina aia!Da!A venit, s-a dus la Politie la Voluntarri si m-a bagat direct! M-a intrebat unde e masina. Am spus ca e defecta in service, ca sa vad cum fac ca sa o repar, ca sa-i dau masina inapoi.Du-te si pune-ti "Porsche"-ul amanet, ada-mi banii si vino de ia-ti masina!"In cazul infractiunii de santaj trebuie luata in considerare modalitatea perfida in care a actionat inculpatul, profitand de slabiciunea persoanei vatamate in ceea ce priveste jocurile de noroc.Se va avea in vedere si conduita inculpatului ulterior luarii masinii in gaj.Chiar daca fapta ar intruni elementele constitutive ale infractiunii de abuz de incredere, in lipsa unei sesizari din partea organelor de urmarire penala, instanta nu poate avea in vedere acest aspect decat ca o circumstanta de natura sa agraveze raspunderea penala a inculpatului pentru infractiunea de santaj," motiveaza Judecatoria Sectorului 5.Cu privire la infractiunea de camata, instanta a avut in vedere sumele mari pe care inculpatul le imprumuta, in general de ordinul miilor de euro, precum si dobanzile ridicate pe care le percepea."Va fi avut in vedere la stabilirea pedepsei si modul in care inculpatul isi asigura restituirea sumelor imprumutate:," conchid magistratii.Referitor la circumstantele personale ale lui Emi Pian, Curtea de Apel Bucuresti, care a dat decizia definitiva din acest caz, a aratat ca acesta este o persoana cu un nivel de scolarizare redus (6 clase), nu are o ocupatie, nu are loc de munca, obtinand venituri din acordarea de imprumuturi cu dobanda.In ultimul cuvant, Emi Pian a recunoscut acuzatiile si a cerut o pedeapsa mai blanda. El a spus ca are 3 copii, un nepotel de 2 luni, ca are un loc de munca si ca s-a impacat cu barbatul care s-a imprumutat cu bani de la el, intrucat acesta a dorit sa se impace cu el.