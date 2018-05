Cum vrea Ministerul Justitiei sa-i impiedice pe detinuti sa comita noi infractiuni prin telefon

E nevoie de mai multi bani

O noua procedura de achizitie

riscul savarsirii infractiunilor prin intermediul telefoanelor mobile constituie un motiv de ingrijorare

Initiatorii completarilor la Legea 374/2013 explica in expunerea de motive ca una dintre modificari (articolul 1 alineatul 2) se refera la extinderea aplicarii legii la nivelul tuturor unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) si tuturor spatiilor unde desfasoara activitati persoanele private de libertate."Textul in vigoare se refera doar la penitenciare, iar potrivit articolului 2 litera h) din H.G. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, penitenciarul este definit ca fiind penitenciarul, penitenciarul-spital, penitenciarul pentru tineri, penitenciarul pentru femei, nefiind incluse aici centrele educative si centrele de detentie.Totodata, se creeaza posibilitatea de a acoperi si celelalte spatii din cadrul locurilor de detinere in care se desfasoara activitati cu detinutii", se noteaza in document.Printr-o alta modificare adusa actului normativ se creeaza cadrul legal astfel incat sa fie posibila utilizarea fondurilor primite si dupa trecerea celor cinci ani prevazuti de lege, pana la utilizarea integrala a sumelor alocate de Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii (ANCOM).Ministerul Justitiei precizeaza ca, de la momentul intrarii in vigoare a legii si pana in prezent, au fost derulate numeroase demersuri pentru punerea sa in aplicare, cu atat mai mult cu cat, incepand cu 23 decembrie, finantarea acesteia nu va mai fi asigurata de ANCOM, situatie in care ANP ar trebui sa identifice sursele de finantare a acestei activitati.Mai exact, precizeaza sursa citata, ANP a initiat procedurile specifice achizitionarii serviciilor de consultanta privind elaborarea caietului de sarcini aferent contractului de prestari servicii pentru blocarea si intreruperea radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor subordonate ANP, insa demersurile anterioare au fost anulate, pentru ca, constatandu-se ulterior, in urma intalnirilor cu reprezentantii celor noua agenti economici care au intrat in posesia caietului de sarcini, precum si cu reprezentantii societatii care a asigurat consultanta, ca"La acest moment si, avand in vedere experientele mai sus-mentionate, se poate sustine ca pentru operatorii economici participanti proiectul prezinta un risc financiar mare, generat de complexitatea de implementare in unitatile din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, existand premisele de a nu fi desemnat niciun castigator pana la trecerea celor 5 ani stabiliti de lege", se mentioneaza in document.In acest context, precizeaza sursa citata, au fost reluate demersurile necesare pentru demararea unei noi proceduri de achizitie a serviciilor de blocare si intrerupere radiocomunicatii, astfel ca la data de 20 octombrie 2017 s-a constituit comisia pentru revizuirea documentatiei de atribuire intocmita in anii anteriori, fiind stabilita incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 48 de luni, pentru minimum doua unitati penitenciare si maximum opt unitati penitenciare."In urma analizei documentelor de calificare depuse in Etapa I, un numar de 3 operatori economici au fost admisi pentru a participa in cadrul Etapei a II-a a procedurii, iar 3 operatori au fost respinsi ca urmare a faptului ca nu au indeplinit, in totalitate, cerintele de calificare", se mai arata in expunerea de motive.In context mai larg, arata Ministerul Justitiei, se poate sustine faptul ca prin masurile adoptate la nivelul sistemului administratiei penitenciare, altele decat cele prevazute de Legea 374/2013, nu s-a reusit eliminarea convorbirilor dintre detinuti si terte persoane efectuate in alte conditii decat cele prevazute de lege, astfel ca, in prezent,la adresa ordinii si sigurantei publice, prin valorile sociale puse in pericol prin folosirea neautorizata a dispozitivelor de comunicare la distanta, inclusiv a telefoanelor mobile, de catre persoanele aflate in stare privativa de libertate."In aceste conditii, sunt motive obiective pentru luarea unor masuri de achizitionare a altor servicii si echipamente in vederea diminuarii radiocomunicatiilor", sustin initiatorii proiectului.