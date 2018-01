Dej: A fost retinut un cetatean francez, suspectat ca a intretinut relatii sexuale cu copii

Ziare.

Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj transmis, sambata, cetateanul francez i-ar fi solicitat unui barbat, in varsta de 27 de ani, din Dej, sa identifice tineri dispusi sa intretina relatii sexuale. Totul s-ar fi petrecut in perioada 24 decembrie 2017 - 1 ianuarie 2018."Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Dej, impreuna cu luptatori de actiuni speciale, au efectuat o perchezitie domiciliara pe raza localitatii Cetan, comuna Vad, pentru documentarea activitatii infractionale a unui cetatean francez, in varsta de 61 de ani.In perioada 24 decembrie 2017 - 1 ianuarie 2018, cetateanul francez i-ar fi solicitat unui barbat, in varsta de 27 de ani, din Dej, sa identifice tineri dispusi sa intretina relatii sexuale contra cost. Conform probatoriului administrat, in noaptea de 31 decembrie 2017/1 ianuarie 2018, barbatul in varsta de 61 de ani ar fi intretinut relatii sexuale cu un minor in varsta de 13 ani, intr-un imobil aflat intr-o zona mai izolata, de pe raza localitatii Cetan, pe care l-ar fi inchiriat", se arata in documentul citat.De asemenea, sunt informatii ca barbatul ar fi intretinut relatii sexuale contra cost cu alti doi minori de 16 ani, toti cei trei minori fiind fotografiati de barbat in ipostaze indecente.In urma perchezitiei, au fost ridicate medii de stocare, intre care unitati centrale, memory stick-uri si telefoane mobile, care urmeaza a fi expertizate."Cetateanul francez a fost retinut 24 de ore de catre politisti, pentru comiterea infractiunii de act sexual cu un minor, urmand a fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Dej in vederea luarii unei masuri preventive. Fata de tanarul in varsta de 27 de ani se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la infractiunea de act sexual cu un minor", se mai arata in comunicatul IPJ Cluj.