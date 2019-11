Detinutul evadat de la Mioveni a fost prins cu focuri de arma

Ziare.

com

Politistii l-au gasit pe un camp, iar ca sa il prinda au tras focuri de arma, insa nu a fost nimeni ranit."Pentru prinderea acestuia a fost efectuat uz de arma, fara a fi ranite persoane sau provocate pagube", precizeaza IPJ Arges, care adauga evadatul se afla pe un teren viran de pe raza localitatii Albota.Barbatul se afla in custodia luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale Arges si va fi condus la sediul politiei pentru luarea masurilor legale care se impun, transmite Mediafax.Evadatul se numeste Ionita Florin Cristian, are 24 de ani si a fost condamnat definitiv la 2 ani si 1 luna de inchisoare pentru lovire sau alte violente.Detinutul de la Penitenciarul Mioveni a evadat, miercuri, de la o unitate sanitara din Pitesti , unde fusese dus pentru investigatii de specialitate.Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor a dispus realizarea unor verificari si a unei anchete la nivel managerial, pentru a se stabili cum s-a produs incidentul, transmite News.ro."In legatura cu fapta savarsita, a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti. De asemenea, pentru persoana condamnata se va declansa procedura disciplinara si, in functie de rezultatele acesteia, se vor dispune masurile legale. Avand in vedere ca fapta savarsita este asimilata evadarii, reiteram ca aceasta se pedepseste conform prevederilor art. 285 din Codul Penal, cu inchisoare de la sase luni la trei ani", arata ANP, intr-un comunicat de presa.