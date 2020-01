Gregorian Bivolaru a fost achitat. Pentru unele infractiuni a intervenit prescriptia

Ziare.

Potrivit hotararii luate vineri de Tribunalul Cluj, Gregorian Bivolaru a fost achitat pentru acuzatiile de savarsire a infractiunilor de constituire a unei organizatii cu caracter fascist, rasist ori xenofob si de trecerea ilegala a frontierei unui stat strain."Tribunalul Cluj achita pe inculpatul Bivolaru Gregorian pentru acuzatiile de savarsire a infractiunilor de constituire a unei organizatii cu caracter fascist, rasist ori xenofob si de trecerea ilegala a frontierei unui stat strain.Inceteaza procesul penal pornit impotriva acestuia pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, de asociere pentru savarsirea de infractiuni, de instigare la discriminare, de promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propaganda, de trecerea ilegala a frontierei de stat a Romaniei si de instigare la infractiunea de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare", se arata in document.In acelasi dosar au mai fost achitate sau s-a incetat procesul in cazul altor 19 persoane din grupul lui Bivolaru.De asemenea, instanta a dispus ridicarea masurii sechestrului asigurator instituita asupra bunurilor imobile apartinand mai multor inculpati, printre care si Bivolaru, precum si asupra bunurilor imobile apartinand Miscarii de Integrare Spirituala in Absolut (MISA) si Fundatiei de Terapii Naturiste si Yoga "Tara".Astfel, sechestrul asigurator este ridicat asupra a doua apartamente ale lui Bivolaru situate in Bucuresti, precum si asupra unor masini apartinand MISA si Fundatiei de Terapii Naturiste si Yoga "Tara".De asemenea, Tribunalul Cluj a dispus ridicarea masurii sechestrului asigurator instituita asupra unor bijuterii si sume de bani - respectiv sumele de 334.949.500 lei vechi, 33.844 dolari, 4.150 euro si 3.000 yeni si dispune restituirea catre inculpatii de la care s-au ridicat in urma perchezitiilor.