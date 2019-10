O romanca este pe lista Europol cu cele mai cautate femei: Ce infractiuni a comis

Ziare.

com

Ildiko Enderle este din Harghita si figureaza in lista Europol alaturi de alte 20 de femei. Ea este urmarita din 2014 pentru trafic de persoane. Potrivit StirileTVR.ro , ea are patru mandate de executare a pedepsei pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori, proxenetism si constituire de grup infractional.E acuzata ca a racolat persoane din Romania pe care le-a exploatat pe teritoriul Cehiei.Expertii Europol considera ca schimbarea mentalitatilor si evolutia tehnologica au favorizat si cresterea numarului de femei infractoare, acestea operand in toate domeniile infractionale, de la fraude economice, la crima , trafic de arme , de persoane si de droguri