Povestea de dragoste dintre o tanara din Onesti si un pensionar american, anchetata de procurori

Relatia dintre tanara din Onesti si pensionarul american a avut un traseu neasteptat, trecand pe la Oficiul de Spalare a banilor si oprindu-se la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov, unde se afla un dosar in curs de cercetare. Totul a plecat de la sumele mari de bani pe care americanul din Florida le-a depus in contul iubitei, demers care a atras atentia autoritatilor. Procurorii spun ca este un "dosar greu", care vizeaza sume de ordinul a sute de mii de dolari si necesita cooperare internationala.Tanara din Onesti a atras atentia asupra sa dupa ce a inceput sa primeasca de la americanul intalnit intr-un centru de masaj, sume mari de bani. Desi barbatul era casatorit si are mai multi copii, relatia ar fi evoluat pana la momentul in care cei doi ar fi vrut sa locuiasca impreuna si ar fi dorit sa cumpere un apartament. Tanara a avut in conturi aproape 600.000 de dolari, situatie care a ridicat suspiciuni la Oficiul de Spalare a banilor, care a deschis o ancheta, iar apoi a trimis materialele la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov."Dosarul este in faza de urmarire, deci nu putem dezbate date de fond. Pe activitati desfasurate, acestea au fost multe. Este un dosar greu pentru ca este o chestiune de cooperare internationala, iar Statele Unite nu sunt o tara care sa raspunda usor la solicitarile oficiale venite din Romania. Prin urmare, in momentul de fata suntem in asteptarea unui raspuns oficial - nu ne putem baza pe documentele unui avocat.Dosarul a fost deschis anul trecut, in toamna, in urma unei sesizari venite de la Oficiul de Spalare a Banilor, o institutie foarte serioasa, care face analize financiare inainte de a sesiza parchetele si analize care au la baza inclusiv un schimb de informatii cu autoritatile din statul din care provin banii. Ei au lucrat temeinic inainte de a trimite materialele la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov. Noi le-am preluat, am administrat o serie de activitati de probatiune, inclusiv perchezitii, s-a luat si masura asiguratorie si probabil persoana in cauza simte ca ii este ingradit dreptul de a folosi acei bani", a declarat prim-procurorul Claudiu Constantin Sandu, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov, pentru corespondentul MEDIAFAX.El a mai precizat ca cercetarile din dosar vor continua, dar in momentul de fata sunt blocate de asteptarea raspunsului din partea autoritatilor americane.