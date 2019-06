Romani care au falsificat bilete de calatorie in Londra, cercetati de politie

Ziare.

Potrivit Politiei Romane, politistii de combatere a criminalitatii organizate, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Structura Centrala, au facut, joi, simultan cu omologii englezi, 22 de perchezitii domiciliare, dintre care sase in Romania si 16 in Marea Britanie, pentru anihilarea unei grupari infractionale formata din romani si straini. Acestia sunt banuiti de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, acces ilegal la sisteme informatice, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata, detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si spalare de bani.Anchetatorii au stabilit ca, in perioada octombrie 2017 - mai 2019, mai multi cetateni romani si straini au constituit un grup infractional organizat pentru contrafacerea instrumentelor electronice de calatorie folosite in transportul in comun din Londra.Astfel, membrii gruparii au detinut dispozitive si programe informatice cu ajutorul carora, prin copierea datelor electronice inscrise pe banda magnetica a instrumentelor electronice de calatorie pentru transport public pe reteaua de cai ferate si metrou in Londra si prin rescrierea acelorasi date, au reusit multiplicarea in mod fraudulos a acestora, in scopul obtinerii unor importante sume de bani.In urma cercetarilor, anchetatorii au mai stabilit ca membrii gruparii au organizat si dezvoltat intr-un alt palier o retea de distributie a instrumentelor electronice de calatorie pentru transport public pe reteaua de cai ferate si metrou in Londra, urmarind punerea in circulatie a unui numar cat mai mare de astfel de instrumente de plata, in scopul obtinerii de profituri mari.O parte din banii astfel obtinuti au fost transferati in Romania prin diverse servicii bancare, dar si prin intermediul unor persoane de incredere care s-au deplasat din Londra in Romania. Cu aceste sume de bani membrii gruparii au achizitionat, platind cu numerer, in Romania, mai multe bunuri mobile si imobile.Inca de anul trecut, Politia Romana a initiat activitati de cooperare judiciara cu autoritatile competente din Marea Britanie (British Transport Police), iar in anul 2019 s-a realizat un acord pentru constituirea unei echipe comune de ancheta (Joint Investigation Team).Astfel, autoritatile specializate din cele doua tari au decis efectuarea unei zile comune de actiune (Joint Action Day) pentru destructurarea gruparii infractionale.Din cele sase perchezitii din tara noastra, patru au fost in judetul Bacau si doua in judetul Constanta. Toate cele 22 de perchezitii au fost realizate in cadrul cooperarii judiciare in materie penala, desfasurate prin implicarea Eurojust si Europol.In urma perchezitiilor din tara noastra, politistii au ridicat bani, iar o persoana a fost dusa la audieri.Activitatile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale, Unitatii Centrale de Analiza a Informatiilor, Directiei de Investigatii Criminale, Brigazii de Politie pentru Transportul Public din cadrul Politiei Capitalei si Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei.La actiune a participat si un reprezentant Europol.