Tariceanu sustine ca abuzul in serviciu e o mostenire comunista. Cum se pedepseste infractiunea in Occident

Ce este abuzul in serviciu

CCR a dezincriminat-o partial

Romania, parte din Conventia de la Merida

Raportul CSM

(Codul penal francez)

Cazurile din Spania si Belgia

(Codul penal belgian)

Incriminarea din Italia

"Abuzul de putere" din Portugalia

Austria si "abuzul de autoritate publica"

Denumiri similare

(Codul penal din Ungaria)

(Codul penal din Bulgaria)

Elvetia, maxim 5 ani

Cazul suedez

Pedepsit in Romania din 1864

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, ca, in opinia sa, abuzul in serviciu din Codul Penal este o reminiscenta comunista si ca o varianta ar fi o formula de dezincrimare a acestei infractiuni."Eu as fi de parere cu totul altceva si anume sa ne raportam la legislatia europeana care constituie un model fara indoiala si pentru Romania, sa ne uitam ca sunt tari in care nu exista aceasta prevedere de abuz in serviciu.Sa tinem cont de faptul ca aceasta prevedere este o mostenire din perioada comunista si stalinista si sa facem un Cod Penal care sa fie modern, comparabil cu prevederile care se regasesc la nivel european", a sustinut Tariceanu. Declaratia are loc in contextul in care Comisia speciala privind Legile Justitiei, condusa Florin Iordache (PSD), discuta mai multe propuneri privind modificarea Codului Penal, printre infractiunile vizate fiind si cea de abuz in serviciu.Practic este vorba de una dintre infractiunile de serviciu, pe care Codul Penal a definit-o astfel: "."Cand, ca urmare a faptei, se obtine un folos pentru functionarul public sau o alta persoana, ea este asimilta infarctiunilor de coruptie si pedepsita de Legea 78/2000 anticoruptie. In acest caz, urmarirea penala o face DNA, iar pedeapsa se mareste cu o treime.In 2016, CCR a decis ca formularea "indeplineste in mod defectuos" din cuprinsul definitiei abuzului in serviciu se intelege "indeplineste prin incalcarea legii".Incriminarea se face doar daca functionarul public incalca legislatia primara -adica legi sau ordonante de urgenta, si nu legislatia secundara - hotarari de guvern, hotarari de consilii locale sau diverse regulamente, conduri si ordine interioare etc.Zeci de demnitari, fosti ministri, primari, presedinti de consilii judetene, directori ai unor companii de stat sunt judecati in acest moment pentru aceasta infractiune.Cele mai cunsocute cazuri sunt Dosarele Microsoft si cele privind cauzele ANRP, dar si mai multe procese privind achizitiile la mai multe companii de stat, cum ar fi Loteria Nationala, CFR, Posta Romana, Electrica etc.Referitor la sintagma "folos necuvenit", textul actual al infractiunii de abuz in serviciu in forma agravata, prevazut de Legea 78/2000 anticoruptie, reprezinta o materializare a prevederilor Conventiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei, adoptata la New York, la 31 octombrie 2003, semnata de Romania la Merida si ratificata prin Legea nr. 365/2004.Astfel, in art. 19 din acest instrument international, intitulat "", se arata ca: "".Raportul de evaluare a Romaniei in ceea ce priveste implementarea Conventiei Natiunilor Unite Impotriva Coruptiei, document intocmit la data de 26-27 noiembrie 2013, retine, cu referire la implementarea dispozitiilor art.19 din Conventie ca: "".In 2016, in contextul in care mai multe VIP-uri acuzate de abuz in serviciu au contestat la Curtea Constitutionala constitutionalitatea infractiunii, specialistii de la Consiliul Superior al Magistraturii au realizat un raport, privind modul in care aceasta infractiune este pedepsita in alte tari.Potrivit acestui raport, studiat de, aceasta infractiune este incriminata in mai multe tari europene.Codul Penal francez face referiri la abuzurile comise de persoanele care exercita o functie publica. Astfel de trimiteri apar in partea intitulata "Crime si delicte contra natiunii, statului si ordinii publice", titlul "Atingeri aduse autoritati statului", capitolul "Atingeri aduse administratiei publice comise de persoane ce exercita o functie publica".In cadrul acestui capitol, exista o sectiune care prevede "Abuzurile de autoritate intreptate contra particularilor." Analiza CSM a explicat, pe mai multe pagini, ce risca functionarii din Franta care incalca legea si cum este aceasta infractiune reglementata.Infractiunea exista si in Codul Penal din Spania, iar cel gasit vinovat risca o condamnare cu inchisoarea de la 6 luni la 2 ani. In plus, condamnatul este obligat sa plateasca o amenda egala cu dublul beneficiului intentionat sau obtinut de functionarul respectiv si nu mai poate ocupa o functie publica pentru o perioada intre 4 si 9 ani.Intr-un alt stat european, Belgia, cel gasit vinovat pentru abuz in serviciu risca o pedeapsa intre 6 luni si 5 ani de inchisoare si amenda intre 100 de euro si 75.000 de euro. Legislatia belgiana a prevazut si o forma agravanta a infractiunii, denumita abuz de autoritate.Articolul 323 din Codul Penal italian prevede incriminari pentru infractiunea de abuz in serviciu. "."Pedeapsa e majorata in cazurile in care avantajul sau paguba prezinta o gravitate deosebita.In Portugalia, infractiunea are denumirea de abuz de putere si este definit astfel: "."Functionarul austriac care este gasit vinovat de "abuzul de autoritate publica" risca 5 ani de inchisoare.", se arata in Codul Penal din Austria.Prevederi similare sunt si Marea Britanie, Germania, Polonia, Ungaria, Lituania, Bulgaria, Finlanda, Cipru, Slovacia, Croatia, Liechtenstein, Ungaria, Suedia si Slovenia.Denumit, in Liechtenstein infractiunea de pedepseste cu inchisoarea de la 1 la 6 ani:In Elvetia, infractiunea este numita chiar"Orice membru al unei autoritati sau orice functionar public care abuzeaza de functia pe care o detine pentru a dobandi un folos necuvenit pentru sine ori pentru altcineva sau pentru a cauza un prejudiciu altcuiva se pedepseste cu incarcerarea pana la cinci ani sau cu amenda."In Suedia exista infractiunea de "", care prevede si situatiile care in Romania sunt asimilate infractiunii de neglijenta in serviciu. Codul Penal suedez stabileste insa pedepse pentru "abuzul grav de functie", care pot fi sanctionate cu sentinte de pana la 6 ani de inchisoare.".In Codul Penal roman valabil in perioada 1969-2014, abuzul in serviciu a avut aproape acelasi continut cu cel din prezent, dar pedeapsa era mai mica: inchisoare de la 6 luni la 3 ani.Infractiunea este in Codurile Penale din Romania din 1864, denumit si "Codul Cuza", cel care realizeaza unificarea legislativa penala si marcheaza inceputul dreptului penal roman dupa unirea din 1859 a Moldovei cu Tara Romaneasca.Acesta avea denumirea de "abuz de putere" si era la capitolul "Crime si delicte comise de functiunari publici in exercitiul functiunii lor".In Codul Penal din 1936, "Codul penal Carol al II-lea", infractiunea de abuz in serviciu este modificata si este inserata in Titlul III "Crime si delicte contra administratiei publice", la Capitolul I "Delicte savarsite de functionarii publici" in Sectiunea a V-a a Codului, denumita "abuz de putere".