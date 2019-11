Tot mai multi copii sub 14 ani comit infractiuni: Saracia si abandonul, principalele cauze

in special pentru a-si asigura cele necesare traiului de zi cu zi

"Din cauza saraciei, din cauza abandonului, din cauza problemelor mari cu care se confrunta multe familii, asistam si la o crestere a numarului de copii sub 14 ani care comit infractiuni", a spus Alexandrescu, cu prilejul lansarii Raportului privind respectarea drepturilor copilului in Romania (2019), care a fost realizat de Salvati Copiii si Avocatul Poporului.Ea a afirmat ca,, pentru ca au savarsit diferite infractiuni,"Situatia e critica, dar lucrurile se pot imbunatati. Vrem sa tragem un semnal oamenilor politici, mai ales ca acum e un nou Guvern, se creeaza noi bugete si strategii, este nevoie ca intr-adevar copilul sa fie pus sus pe agenda politica., vom continua tot asa, sa avem crestere economica, dar sa nu reusim sa asiguram un trai normal, decent, o dezvoltare corespunzatoare a copiilor", a sustinut Alexandrescu.In opinia sa, totul porneste de la investitia in copii. "Avem investitia cea mai slaba din UE, atat in educatie, cat si in sanatate si protectie sociala, avem o lipsa de servicii care sa ajunga si in mediul rural, avem foarte multi copii care nu au drepturile de baza asigurate, caci nu are cine sa le asigure, nu exista acolo nimeni cu exceptia familiei, care de multe ori e saraca, de multe ori nu e in tara, care de multe ori nu e abilitata educational sa aiba grija de copiii ei. (...) Avem crestere economica, dar noi nu investim in copii. E un semnal foarte prost, vrem sa atragem atentia ca", a adaugat Gabriela Alexandrescu.George Roman, director de programe la Salvati Copiii Romania, s-a referit la finantarea sistemului de educatie de catre parinti. "E o chestiune oficiala, stim ca lucrurile astea se intampla, nu neaparat in toate structurile de invatamant. (...)(...) Echitatea este un concept important, pentru ca el, de fapt, duce tot efortul nostru catre zonele cele mai vulnerabile, astfel incat fiecare sa primeasca in functie de nevoile lui. Situatia sistemului de educatie este una de urgenta.In calitate de presedinte, probabil caca si in domeniul protectiei sociale sau al asistentei medicale", a adaugat Roman.