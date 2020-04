Un barbat cu simptome de coronavirus a fugit pe geam, dintr-un spital din Cluj

Ziare.

In acest caz, procurorii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de zadarnicirea combaterii bolilor si neexecutarea sanctiunilor penale, deoarece barbatul avea la activ o condamnare si nu avea dreptul de a se afla in Cluj-Napoca."In data de 01.04.2020, pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca s-a inregistrat dosarul penal cu nr. 2047/P/2020, dosar in care s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem, sub aspectul savarsirii infractiunilor de zadarnicirea combaterii bolilor si neexecutarea sanctiunilor penale, constand in aceea ca, in perioada 31.03.2020, ora 21:00 - 01.04.2020, ora 11:00, o persoana de sex barbatesc, fata de care a fost dispusa anterior o pedeapsa complementara privind interzicerea dreptului de a se afla in municipiul Cluj-Napoca, fiind internata in Clinica de Pneumoftiziologie 'Leon Daniello' din Cluj-Napoca si avand simptomatologie specifica infectarii cu virusul SARS-CoV-2, a parasit incinta unitatii medicale, fara acordul personalului medical, prin escaladarea ferestrei salonului, dupa care s-a deplasat intr-o directie necunoscuta", se arata intr-un comunicat al Parchetului General.El a fost prins in noaptea de miercuri spre joi in fata Operei Maghiare din Cluj-Napoca.