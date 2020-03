Un barbat din Botosani a evadat din hotelul unde era in carantina, folosindu-se de un cearceaf

Ziare.

Barbatul a fost prins, vineri seara, de un echipaj de jandarmi din Botosani, dupa ce plecase de acasa, desi trebuia sa fie in autoizolare. Acesta a fost dus la un hotel si bagat in carantina.Potrivit unor surse locale, la aproximativ o ora de cand a ajuns la hotel, barbatul si-a improvizat o franghie din cearceaf si a coborat pe geam, de la etajul al doilea al hotelului, cazand pe capota unei masini.La scurt timp a fost gasit din nou de fortele de ordine si bagat din nou in carantina.Pe numele sau au fost deschise doua dosare penale, unul pentru "zadarnicirea combaterii bolilor" si unul pentru "distrugere".