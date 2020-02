Un postas din Prahova si-a inscenat o talharie de 40.000 de lei

Ziare.

Postasul a reclamat initial ca doua persoane necunoscute i-au luat geanta in care erau circa 40.000 de lei, bani de pensii pe care trebuia sa ii distribuie."Joi, 13 februarie, in jurul orei 15:00, am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe raza localitatii Aricestii-Rahtivani, sat Nedelea, doua persoane necunoscute ar fi deposedat prin violenta un factor postal de o geanta ce continea bani si documente postale.Din cercetarile efectuate de politisti pana la acest moment a reiesit faptul ca, desi factorul postal a sustinut ca a fost victima unei infractiuni de talharie, aspectele relatate nu sunt reale, iar acesta si-ar fi inscenat furtul si actele de violenta, cu scopul de a acoperi o datorie", precizeaza IPJ Prahova.In urma investigatiilor, a fost recuperata geanta cu documente si suma de aproximativ 40.000 de lei.Cercetarile continua in vederea stabilirii cu exactitate a situatiei de fapt si a tuturor imprejurarilor in care s-a petrecut evenimentul.