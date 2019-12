Un tanar de 17 ani a taiat cauciucurile de la 25 de masini de pe o strada din Craiova

Ziare.

"Politistii Sectiei 4 Craiova au identificat un tanar de 17 ani, din comuna Celaru, judetul Dolj, care in noaptea de 26/27 noiembrie a.c, ar fi distrus prin intepare anvelopele mai multor autoturisme care se aflau parcate pe o strada dintr-un cartier craiovean. Cercetarile continua, in aceasta cauza, sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere, urmand ca, la finalizarea acestora, dosarul penal sa fie inaintat unitatii de parchet cu propunerile corespunzatoare", a declarat, pentru MEDIAFAX, Cosmin Gradinaru, purtatorul de cuvant IPJ Dolj.Potrivit unor surse din ancheta, adolescentul ar fi declarat ca in acea noapte era baut si ca a vrut sa se distreze. Fapta teribilistului a fost surprinsa si pe camerele de supraveghere din zona, iar in urma cercetarilor, politistii au reusit sa il identifice pe tanar.In dimineata zilei de 27 noiembrie 2019, zeci de craioveni si-au gasit masinile cu cauciucurile taiate. Politistii au numarat atunci 50 de anvelope distruse de la 25 de autoturisme.