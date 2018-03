Actrita Aimee Iacobescu va fi inmormantata vineri

Ziare.

Cei care doresc sa ii aduca un ultim omagiu o pot face incepand de joi, dupa ora 14:00, cand trupul neinsufletit al actritei va fi depus la Capela Cimitirului Ghencea Militar, a anuntat Teatrul National Bucuresti (TNB).Inmormantarea va avea loc vineri, la ora 13:00. Actrita Aimee Iacobescu a murit in aceasta saptamana la varsta de 71 de ani, dupa o lunga suferinta.Nascuta pe 23 iunie 1946, insa inregistrata la starea civila abia pe 1 iulie, la Buzau, Aimee Iacobescu a absolvit ca sefa de promotie Sectia de Actorie a Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica "Ion Luca Caragiale" din Bucuresti in 1968.Aimee Iacobescu, celebra, printre altele, pentru rolul principal din lungmetrajul "Zestrea domnitei Ralu" (1971), de Dinu Cocea, cu care a colaborat la mai multe filme, a fost si una dintre actritele preferate ale regretatului regizor Sergiu Nicolaescu.Printre filmele in care a jucat se numara "De-as fi... Harap Alb" (1965), "Haiducii" (1966), de Dinu Cocea, "Sapte baieti si o strengarita" (1967), de Bernard Borderie, o coproductie cu Franta, "Rapirea fecioarelor" (1968), de Dinu Cocea, "Haiducii lui Saptecai" (1971), de Dinu Cocea, "Saptamana nebunilor" (1971), de Dinu Cocea, "Cu mainile curate" (1972), de Sergiu Nicolaescu, "Osinda" (1976), de Sergiu Nicolaescu, "Revansa", de Sergiu Nicolaescu, "Ultima noapte de dragoste" (1980), de Sergiu Nicolaescu.Aimee Iacobescu a debutat pe scena la varsta de 16 ani, la Teatrul National Bucuresti, jucand in spectacolele "Alizuna", de Tina Ionescu Demetrian, si "Adam si Eva", de Aurel Baranga. A mai jucat, printre altele, in "Ulciorul Sfaramat" (1968), pe scena Teatrului din Craiova, in "Troienele", de Jean Paul Sartre, "Furtuna", de Nikolai Alekseevici Ostrovski, "Apus de soare", de Barbu Stefanescu Delavrancea, "Richard al III-lea", de William Shakespeare, "Coana Chirita", de Tudor Musatescu, "Vlaicu Voda", de Alexandru Davila, "Titanic Vals", de Tudor Musatescu etc.In 2004, Aimee Iacobescu a primit Ordinul Meritul Cultural in grad de Comandor, Categoria D - "Arta Spectacolului", "in semn de apreciere a intregii activitati si pentru daruirea si talentul interpretativ pus in slujba artei scenice si a spectacolului".