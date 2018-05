Doina Cornea va fi inmormantata, luni, la Cluj

Ziare.

Trupul neinsufletit al acesteia urmeaza sa fie depus anterior in foaierul Casei Universitarilor.Duhovnivul Doinei Cornea, parohul bisericii greco-catolice de care apartinea aceasta, Teodor Lazar, a declarat, vineri, ca slujba religioasa va fi oficiata de un sobor de preoti in frunte cu epicopul Eparhiei de Cluj-Gherla, Florentin Crihalmeanu."Luni, de la ora 9:00, sicriul cu trupul neinsufletit al Doinei Cornea va fi depus in foaierul Casei Universitarilor, iar de la ora 12:30 va fi oficiata o slujba religioasa oficiata de un sobor de preoti in frunte cu epicopul Eparhiei de Cluj-Gherla, Florentin Crihalmeanu. Dupa slujba se va pleca spre Cimitirul Central unde de la ora 15 va avea loc inmormantarea", a spus Lazar.Doina Cornea a murit, in noaptea de joi spre vineri, la varsta de 89 de ani, fiind bolnava de mai mult timp.