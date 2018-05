In memoriam Doina Cornea. Manifestatie in Piata Victoriei si propunere de doliu national

Ziare.

"Pentru ca noi, bucurestenii, nu putem ajunge la inmormantarea Doamnei Doina Cornea, la Cluj, ne adunam luni seara, la ora 8, in Piata Victoriei, cu o lumanare si o floare.Din lumanari facem o inima mare, pe asfalt. In liniste deplina, fara scandari, fara provocatori, fara vuvuzele! Ii datoram macar atat...", se arata pe pagina de Facebook In Memoriam Doina Cornea De acest eveniment sunt interesati peste o mie de internauti.Pe de alta parte, Sorin Iliesiu le solicita presedintelui Klaus Iohannis si premierului Viorica Dancila sa decreteze doliu national pentru 7 mai, ziua cand va fi inmormantata Doina Cornea."Ultima data cand am solicitat unui prim-ministru al Romaniei decretarea doliului national a fost la moartea Regelui Mihai.Acum va solicit, doamna prim-ministru, decretarea doliului national pentru ziua de luni 7 mai cand, la orele 15:00, va fi inmormantata la Cluj Doamna Curajului si a Demnitatii romanesti - Doina Cornea. De fapt, in anii '80, Domnia Sa a insemnat pentru noi, romanii, chiar mai mult decat Regele Mihai. Dansa a trait in mijlocul nostru si, chiar daca era deosebit de firava, a fost mai brava decat toti barbatii Romaniei la un loc", transmite Iliesiu intr-un comunicat remis Ziare.com.In plus, acesta ii cere lui Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, sa faca un apel in numele Parlamentului Romaniei, "catre ierarhii tuturor bisericilor romanesti, ca luni 7 mai, incepand de la orele 15:00, sa bata clopotele tuturor bisericilor romanesti din Romania si din afara Romaniei, in memoria celei mai curajoase romance din timpul celor 45 de ani de dictatura comunista".Amintim ca fosta disidenta a regimului comunist Doina Cornea, in varsta de 89 de ani, a incetat din viata in noaptea de joi spre vineri, in locuinta ei din Cluj-Napoca.In bisericile greco-catolice din Eparhia de Cluj-Gherla vor fi trase clopotele , din 5 pana in 7 mai, la ora 12:00, in memoria Doinei Cornea, iar trupul neinsufletit al fostei disidente va fi depus duminica in aula "Cardinal Iuliu Hossu" a Catedralei greco-catolice din Cluj-Napoca.B.B.