Regizorul Lucian Pintilie a fost inmormantat cu onoruri militare

Sicriul cu trupul neinsufletit al regizorului a fost invelit cu drapelul national, iar soldatii din Regimentul de Garda au prezentat onorul la momentul iesirii din biserica si au tras salve de arma in aer atunci cand cosciugul a fost coborat in cripta.Printre cei veniti sa-si ia ramas bun de la Lucian Pintilie s-au aflat regizorii Andrei Serban, Stere Gulea, Corneliu Porumboiu, Cristi Puiu, Tudor Giurgiu, actorii George Mihaita, Victor Rebengiuc, Mariana Mihut, Ion Caramitru, Doru Ana, Ana Ciontea, scriitoarea Ana Blandiana si operatorul si directorul de imagine film, Vivi Dragan Vasile.Actorul George Mihaita a marturisit ca, pentru el, Lucian Pintile reprezinta "o icoana" si "un reper"."El este pentru mine o icoana, am o caseta mare cu filmele lui si ma inchin la el. Devenirea mea artistica i-o datorez lui. El a fost un reper pentru noi, nu numai pentru noi actorii, regizorii, ci pentru noi romanii. M-am bucurat ca am ramas prieteni peste ani, m-am bucurat ca mi-a vazut ultimele spectacole si vazandu-le am vrut sa ii arat ca a mizat pe mine si sa-i multumesc pentru ceea ce a facut", a spus Mihaita.Pentru Stere Gulea, Lucian Pintilie ramane "un personaj important pentru Romania", atat ca regizor, dar si "prin atitudinea, curajul si demnitatea de care a dat-o dovada"."E un personaj foarte important pentru Romania, nu numai regizor, foarte important, ci si ca atitudine, curaj, demnitate. A fost un tip extraordinar prin curajul pe care l-a avut, in general, de a nu fi acomodat cu banalitatile vietii. Din cauza asta poate ca unii nici nu l-au inteles, au crezut ca e doar, cum sa va spun, doar un om care vrea sa dea cu tifla. Era foarte profund in ciuda aparentelor. Se duce una dintre personalitatile cele mai importante ale perioadei asteia", a declarat Gulea.Ana Blandiana a vorbit, la randul sau, despre Lucian Pintilie, ca despre "artistul in sens de reprezentant al tuturor artelor"."Adica, este artistul cu care am fost intotdeauna mandra ca traiesc in acelasi timp. Si, am avut intotdeauna sentimentul (...) ca sunt contemporana cu un geniu, ceea ce era foarte incurajator. A fost nu numai un mare artist, a fost un mare caracter si a trait intr-o epoca in care a avea caracter era mult mai mult decat a avea talent", a spus Blandiana.Ion Caramitru a afirmat ca Lucian Pintilie a fost un geniu artistic, dar si un dizident autentic impotriva comunismului."Noi am insotit la groapa un geniu (...) care si-a facut loc in cultura romana si in sistemul de dizidenta romaneasca, pentru ca putem vorbi de Pintilie, un dizident autentic impotriva regimului comunist, care l-a si pedepsit, si care a lasat in urma o opera absolut remarcabila, Din pacate, cum am mai spus, el s-a intors cand l-am chemat, spunandu-mi ca nu mai vrea sa faca teatru si numai film. Sigur ca a fost pentru filmul romanesc un castig enorm, dar o mare pierde pentru teatrul romanesc, pentru ca el nu a mai montat niciodata teatru, dupa intoarcere. Insa, cand spun ca a fost un geniu, vorbesc per total, cum se zice astazi, si talent si cultura si atitudine si rezistenta morala si o probitate iesita din comun, permanenta lipsa de compromis si o inaltime artistica absolut de neatins in acest moment. E o mare pierde", a declarat Caramitru.Tudor Giurgiu a punctat faptul ca pentru el, ca regizor, Lucian Pintilie "a insemnat, cumva, totul" pentru ca a avut de invatat de la acesta multe."In '94 sau '95 am fost regizor secund la productia 'Prea tarziu' si am stat cam 9-10 luni in preajma lui. (...) Paradoxul e ca am invatat mai putin despre cum misti aparatul sau ce trebuie sa faca actorii la cadru, dar am invatat foarte mult despre mine, despre cum trebuie sa lucrez intr-o echipa si valori importante, viata", a afirmat Giurgiu. Lucian Pintilie, in varsta de 84 de ani, a murit in data de 16 mai 2018 , la Spitalul Elias din Capitala.