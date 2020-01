Sicriul cu trupul neinsufletit al Cristinei Topescu va fi depus azi la Bellu. Incinerarea va avea loc joi

Ziare.

Conform unui comunicat al TVR, ceremonia de incinerare va avea loc joi, la Crematoriul Vitan Barzesti. Jurnalista Cristina Topescu a murit , ea fiind gasita de politisti in casa sa din orasul Otopeni. Avea 59 de ani.Vecinii au fost cei care au alertat politia, dupa ce nu au mai vazut-o de trei saptamani. Pana acum, surse citate de televiziunile de stiri au aratat ca primele concluzii ale medicilor legisti sunt ca jurnalista a murit in urma cu aproximativ 15 zile, in intervalul 26-28 decembrie, cel mai probabil, in urma unui infarct.Avea mai multi caini, iar 2 dintre ei au fost gasiti si ei fara suflare.In seara celei de-a doua zi de Craciun, Cristina Topescu a postat pe Facebook un indemn al papei Francisc, care ii sfatuia pe oameni sa fie buni cu animalele. Aceasta a fost ultima ei postare.