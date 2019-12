Traditiile inmormantarii la romani, prezentate de o firma de servicii funerare

Ziare.

com

Traditiile si obiceiurile legate de inmormantare se pastreaza inca din vremuri stravechi, chiar precrestine, dovada clara a gradului in care acestea sunt inradacinate in cultura noastra.Conform casei de servicii funerare mentionate anterior, romanii vad moartea drept "marea calatorie", drumul pe care il fac intre una dintre lumi si cealalta. In acceptiunea populara, "marea trecere" incepe odata cu primele semne prevestitoare ale decesului. Printre acestea, se numara caderea unei icoane sau spargerea unei oglinzi, urletul cainilor, cantul cucuvelei ori anumite vise premonitorii.In momentul in care se instaleaza starea de agonie, anterioara mortii, rudele suferindului trebuie sa ii indeplineasca intocmai ultimele dorinte, atrage atentia firma de servicii funerare. Acest lucru se intampla atat din respect pentru persoana in cauza, cat si de teama ca, in caz contrar, ar putea avea loc consecinte nefaste. Odata ce omul isi dadea ultima suflare, la capul sau trebuia aprinsa o lumanare extrem de lunga, numita si "toiagul" sau "lumina de stat".Conform furnizorului de servicii funerare, aceasta lumanare trebuia sa arda pana in momentul inmormantarii. Intre timp, rudele celui care si-a dat obstescul sfarsit realizau diverse acte cu caracter social.In primul rand, decesul era anuntat nu doar rudelor si apropiatilor, ci intregii comunitati, prin metode specifice: trasul clopotelor intr-un fel anume, sunatul din bucium sau afisarea, la poarta casei decedatului, a unei naframe de culoare neagra.Tot in semn de doliu, barbatii din familia decedatului umblau o perioada cu capul descoperit sau nebarbieriti. Daca in prezent, dupa deces urmeaza imbalsamarea sau tanatopraxia, realizate de o firma de servicii funerare, in trecut mortul era spalat si imbracat. In tot acest timp, oglinzile din casa se acopereau, fiind considerat semn rau daca decedatul, mai exact chipul sau, se reflecta in ele.Inainte de inmormantarea propriu-zisa, care in ziua de astazi este organizata fara cusur de o casa de servicii funerare, se obisnuia ca decedatul sa fie asezat intotdeauna intr-un sicriu deschis. Astfel, rudele si ceilalti doritori se puteau apropia pentru a-si lua ramas bun asa cum se cuvine de la cel trecut in nefiinta.Interesant, in intreaga istorie a romanilor, nu se observa vreun moment teama fata de moarte, ci doar fata de acei decedati care se puteau transforma in strigoi si puteau reveni pentru a-i bantui pe cei de pe pamant.Desi in prezent aceasta credinta s-a pierdut, in trecut, arata casa de servicii funerare, se considera ca sinucigasii, vrajitorii si cei rapusi de boli naprasnice se vor transforma in strigoi.Pentru ceilalti, moartea era privita drept o etapa normala, motiv pentru care, la priveghi, acestia nu erau plansi de rude, ci mai degraba "condusi" pe lumea cealalta prin cantece, dansuri si diverse alte activitati desfasurate la priveghi.Nu in ultimul rand, decesul era privit drept un eveniment al intregii comunitati, nu doar al familiei celui trecut in nefiinta. Tocmai din acest motiv, fiecare membru al comunitatii participa, intr-un fel sau altul, la inmormantare, prin ajutorul oferit apropiatilor celui decedat.Articol realizat de iAgency.ro