Trupul lui Alexandru Darie va fi depus la Bulandra si, apoi, inmormantat la Bellu

"In acest interval vor avea loc, zilnic, slujbe religioase pe care le vom anunta ulterior. Slujba de inmormantare va avea loc duminica, 22 septembrie, la ora 13:00, la Cimitirul Bellu", se arata intr-un comunicat transmis de Teatrul Bulandra."Azi la ora 2 PM a incetat din viata dupa o scurta si fulgeratoare suferinta regizorul Alexandru Darie si omul care timp de 17 ani a condus Teatrul Bulandra.Spiritul lui creator l-ati cunoscut si admirat voi, toti cei care i-ati urmarit spectacolele. Diagnosticat in anul 2016, de conf. dr. Tudor Nicolae, cu ciroza hepatica in stadiu incipient, a continuat sa lucreze si sa traiasca in conditii de absoluta normalitate si a reusit sa finalizeze supraproductia Coriolanus", mentioneaza sursa citata.Potrivit comunicatului, Alexandru Darie s-a aflat sub tratament in ultimii doi ani, iar afectiunea hepatica s-a mentinut in parametrii initiali, fara modificari evolutive, neprezentand vreo complicatie, fara probleme portale, esofagiene si fara episoade hemoragice. "Nu s-a pus niciodata problema transplantului hepatic si nu a fost vreodata pe nicio lista de transplant", precizeaza reprezentantii teatrului.Ei arata ca, la inceputul lunii septembrie, regizorul a prezentat afectiuni respiratorii care s-au complicat si au necesitat ventilare mecanica. Ulterior, au aparut si alte complicatii, pe fondul unei depresii imunitare si a instalarii sindromului de coagulare intravasculara diseminata."S-a aflat sub ingrijirea sectiei de terapie intensiva condusa de doamna profesor doctor Dana Tomescu, unde s-a considerat norocos ca a ajuns si unde a afirmat ca nu credea sa fie atat de bine. Si intr-adevar acolo, doamna profesor, echipa de medici, asistente, infirmiere au facut totul pentru el, la nivelul oricarui alt centru medical din lume, atat pentru mentinerea vietii, cat si in ultimele clipe, pentru linistea si respectul acordat unui suflet care pleaca intr-o alta Lume.Le suntem profund recunoscatori tuturor pentru ca i-au confirmat credinta ca totul in viata este despre Oameni si Umanitatea lor!", se subliniaza in comunicat.Reprezentantii teatrului mentioneaza ca Alexandru Darie "a fost un om care a iubit enorm Teatrul, Oamenii si Viata"."A trait demn, discret si delicat si a trait frumos! A avut forta interioara sa lupte pentru viata si sa intre fara frica in moarte, prezent, puternic, inconjurat de iubire, de multa iubire!Ultima piesa pe care o mostenise fara sa vrea, dar pe care a inteles-o atat de bine, era despre moarte, despre lumina si despre constiinta pura. Alexandru Darie isi dorea ca lumea sa fie mai buna si o vedea de multe ori mai buna decat era. Pretuia cel mai mult integritatea si increderea si le dorea tuturor sa fie mai buni.Va dorim tuturor sa va amintiti de el asa cum noi, cei foarte apropiati, l-am vazut in momentul intrarii in lumina: stralucitor, impacat cu tot, indestructibil si invincibil! Lumina clara!", se mai afirma in comunicatul Teatrului Bulandra.Regizorul Alexandru Darie a murit miercuri, la Institutul Clinic "Fundeni", la varsta de 60 de ani. Din anul 2002 a fost director al Teatrului "Bulandra" din Bucuresti, iar in perioada 2006-2011 a fost presedinte al Uniunii Teatrelor din Europa.Alexandru Darie a fost decorat cu Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de Ofiter, conferit de presedintele Romaniei, cu Ordinul "Steaua Solidaritatii Italiene" in grad de Cavaler si cu gradul de Cavaler al Ordinului Artelor si Literelor acordat la initiativa Ministerului Culturii si Comunicarii din Franta.