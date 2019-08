A fost retinut un barbat care a vandut 10.000 de bilete false pentru transportul in comun din Timisoara

Ziare.

com

Ulterior, politistii au depistat ca acesta mai tranzactionase alte 5.000 de astfel de tichete.Potrivit unui comunicat de presa de vineri, al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, politistii Sectiei 3 Timisoara fac cercetari fata de doua persoane banuite de inselaciune, fals in inscrisuri oficiale si uz de fals."La data de 01 august a.c., in jurul orei 23:30, politistii Sectiei 3 Timisoara cu sprijinul Brigazii de Operatiuni Speciale au depistat in flagrant doua persoane, un barbat in varsta de 43 de ani si o femeie de 29 de ani, pe strada Buziasului din municipiul Timisoara, in timp ce tranzactionau 5.000 de titluri de calatorie susceptibile a fi falsificate", se arata in comunicat.Cele doua persoane au fost conduse la sediul sectiei pentru audieri, unde in urma cercetarilor au mai fost identificate un numar de alte 5.000 de titluri de calatorie, titluri pe care femeia in varsta de 29 de ani le detinea din data de 20 iulie a.c.Pe numele celor doi a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune, fals in inscrisuri oficiale si uz de fals, barbatul in varsta de 43 de ani fiind retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis.