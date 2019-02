Inca un medic fals a fost descoperit: Ar fi fost zidar si ar fi invatat meserie de la sotie

Ziare.

"Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov efectueaza o perchezitie domiciliara, in comuna Gruiu, din judetul Ilfov, la locuinta unui barbat banuit de savarsirea infractiunii de exercitarea unei profesii fara drept.Barbatul banuit, in varsta de 50 de ani, din comuna Gruiu, judetul Ilfov, ar fi desfasurat activitati specifice profesiei de dentist, pentru locuitorii comunei Gruiu, fara a avea acest drept", anunta Politia.Potrivit unor surse, el este asistent medical, iar sotia sa este stomatolog. Cand aceasta nu a mai profesat, barbatul i-a preluat pacientii in calitate de dentist. De asemenea, locuitorii sustin ca omul a fost si zidar."Mai este unul, da, dar nu stiu daca aveti curaj sa va duceti. Ca asta a fost zidar la viata lui si scoate si el masele. A invatat de la sotie sa scoata masele. Sotia a fost dentist, de fel. Si pe urma s-a invatat de la ea si scoate si el", a spus o localnica, citata de Digi 24 De asemenea, Colegiul Medicilor Dentisti a transmis ca, din verificarile efectuate s-a constatat ca nicio persoana cu numele respectiv nu apare inscrisa ca medic in cadrul Colegiului Medicilor Dentisti Ilfov.Activitatea se desfasoara in cadrul unui dosar penal, intocmit in urma sesizarii din oficiu a politistilor, in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii infractiunii de exercitare a unei profesii fara drept.Barbatul risca o pedeapsa de la 3 luni la un an de inchisoare sau o amenda.Amintim ca falsul chirurg Matteo Politi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile . Miercuri seara, el a fost retinut pentru 24 de ore . El fusese prins la granita, cand incerca sa iasa din tara la bordul unui tren