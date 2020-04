Inselaciune cu masti medicinale la farmacie: Paguba de peste 200.000 de lei

Ziare.

Potrivit unei informari a IPJ Maramures, pe 8 aprilie, un barbat, administrator al unei societati farmaceutice, a sesizat Politia ca a fost inselat cu o suma importanta de bani. Politistii de investigatii criminale au intocmit dosar penal si au demarat de indata activitatile specifice pentru documentarea activitatii infractionale si identificarea autorilor.Primele informatii au relevat ca victima a fost contactata de un barbat, care a pretins ca este reprezentant al unei societati comerciale si care s-a oferit sa-i vanda 50.000 masti medicinale, in schimbul sumei de 223.125 de lei. Persoana vatamata a virat banii in contul indicat, insa nu a mai intrat in posesia mastilor."In urma extinderii cercetarilor, politistii maramureseni au reusit sa identifice trei barbati, domiciliati in municipiul Bucuresti si in judetele Galati si Cluj, doi banuiti de comiterea infractiunii de inselaciune, iar unul banuit de comiterea infractiunii de complicitate la inselaciune.In cursul acestei saptamani, politistii maramureseni in colaborare cu cei din cadrul Directiei de Investigatii Criminale si cei ai Serviciului de Investigatii Criminale Cluj au pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliara la locuintele a doi dintre suspecti.In urma perchezitiilor au fost indisponibilizate mai multe mijloace de proba care au completat ansamblul probator administrat pana in momentul respectiv. Fata de unul dintre barbatii cercetati, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare a dispus masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile", arata IPJ Maramures.Politistii continua cercetarile pentru documentarea intregii activitati infractionale, urmand ca la finalizarea acestora sa fie dispuse masuri legale.