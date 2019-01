Inselatorie pe WhatsApp cu bilete la concertul lui Ed Sheeran

Ziare.

CERT-RO indeamna utilizatorii, intr-un anunt publicat pe pagina de Facebook, sa nu isi ofere datele persoanelor necunoscute care promit bilete gratuite la spectacol."Mare atentie la asa-zisele concursuri sau promotii de bilete la concertul Ed Sheeran 2019 in Romania! Pe aplicatia de mesagerie WhatsApp circula in aceste zile o tentativa de #scam care promite bilete gratis in schimbul unor date si cu conditia de a distribui mai departe acel link catre 15 prieteni. Va suna cunoscut?", se arata in postare.Iata cum arata si fotografia pe care o primesc victimele pe aplicatia de mesagerie:"Felicitari! Sunteti persoana norocoasa care poate primi 2 bilete gratis la concert. Urmati regulile pentru a obtine bilete:1. Distribuiti pagina noastra web unui numar de 15 prieteni (dati click pe butonul 'WhatsApp')2. Dati clic pe butonul 'Primiti biletele' si completati adresa", asa arata aceasta noua metoda de inselataorie.Amintim ca artistul Ed Sheeran va sustine primul concert in Romania in aceasta vara, pe 3 iulie, la Arena Nationala A.D.