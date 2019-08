Invataturile unui evazionist irakian care "lucreaza" in Romania: Inselaciunea este mai usoara aici decat in Marea Britanie

Povestea irakianului "Ahmed"

Mai multi cetateni romani si straini sunt cercetati in aceasta ancheta pentru infractiuni economice, au declarat surse judiciare pentruAnchetatorii au cerut, miercuri, arestarea preventiva a patru persoane in acest caz, trei cetateni turci si un irakian, dar Tribunalul Bucuresti a respins solicitarea.Unul dintre acestia este irakianul Ali Gassim Muhammad Ali (66 de ani), zis "Ahmed" sau "Abu Naba", cercetat pentru complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani si constituire a unui grup infractional organizat."Ahmed a fost arestat preventiv si condamnat penal in mai multe dosare, pentru savarsirea de infractiuni economice. El fusese eliberat conditionat in mai 2018, dupa ce fusese condamnat intr-un dosar de evaziune fiscala la 6 ani de inchisoare.Cea mai mare parte a sentintei a executat-o la Jilava. Dupa eliberare, Ahmed s-a reintors la afacerile sale", explica sursele judiciare.De-a lungul timpului, irakianul si-a declarat pe teritoriul Romaniei mai multe identitati false de "Gassim Muhamad Ali Shoker", "Gassim Muhamad Ali Shoker Al", "Gassim Muhammad Ali" sau "Hares Mohamad Ali Al Noaimi."", explica sursele citate.Potrivit surselor citate, Ahmed ar fi efectuat demersuri de transferare a banilor proveniti din evaziune, pe numele altor persoane, in proprietati din Irak, Turcia si Romania, pentru a evita confiscarea acestora.El a fost interceptat cand discuta achizitionarea unui apartament in Turcia sau cand se ocupa de plata chiriei in cazul unei proprietati din Bagdad, care era pe numele fiului sau.In discutiile pe care le avea cu apropiatii, Ahmed si-a arogat meritele unui adevarat expert in activitate infractionala economica, pe teritoriul Romaniei, sustinand ca a invatat inclusiv cetateni romani cum sa comita inselaciuni, iar, in opinia sa, Romania este mult mai prielnica decat Marea Britanie, intrucat "inselaciunea" este "mai usoara", fara "munca si efort".Eu am venit pe la ... Firas si la Firas, dar pe Firas l-am vazut, ca se ducea la Khaled, impreuna cu asta, cum ii zice, sirianul Mustafa, il cunosti pe Mustafa?Da.Da, a venit din Londra...Da. A zis ca acolo nu este multumit, ce castiga se duceau pe cheltuieli si s-a intors.Pai si aici de ce a venit? Cumva sa isi caute de munca?De unde sa stiu! Pai aici ii este mai bine, pentru ca aici inselaciunea este mai usoara si nu depune efort, pentru ca era acolo munca si efort, da!In alte discutii, "Ahmed" se lauda ca i-a invatat si pe altii diverse smecherii."Da, ea uneori e diabolica, isi da seama dupa cum arata persoana, daca ea vede ca spune ca sunt doctor sau avocat sau judecator sau ca sunt din partea lui cutare, adica, ca m-a trimis cutare, daca este judecator sau avocat sau doctor sau daca zice unul ca este din partea lui cutare persoana sau daca zice ca lucreaza la Parlament, atunci ei se ard, stii tu ca tot ce au, alea Armani si alea, habar n-au ca sunt copiate.""Si le da un pret cu putin mai mic, adica, ca exemplu, daca ala se vinde cu 20 de milioane, ea ii zice:, iar clientul spune:Iar ea ii spune:Iar clientul incepe sa ia mai mult, doua, trei, patru articole, ea este o diabolica nenorocita!.""Da! Toate acestea sunt invataturile mele, ea nu stia nimic! Eu am invatat-o sa faca asta, vorbele si smecheria si astea!Sa stii ca era o perioada cand faceau controale la vama pentru astea, i-am zis:pe ...[neinteligibil]......[neinteligibil]...!", "Si radea si imi spunea:, i-am zis eu: