O falsa calugarita a luat 100.000 de lei de la trei persoane si le-a promis ca se va ruga pentru ele

Tanara a pacalit trei bistriteni si le-a cerut bani pentru slujbe si rugaciuni pentru rezolvarea problemelor familiare. In total, fata a obtinut de la ei 100.000 de lei, arata Ziarul Evenimentul "Politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Iasi au prins o tanara de 19 ani, din Tecuci, judetul Galati, care era data in consemn la frontiera, fiind cercetata intr-un dosar de inselaciune, instrumentat de politistii Serviciului de Investigatii Criminale Bistrita-Nasaud.Potrivit cercetarilor, pana in prezent s-a stabilit ca, in perioada 17 septembrie 2018 - 22 ianuarie 2019, tanara ar fi postat un anunt pe Internet in care pretindea ca este maica la o manastire din judetul Galati si ca, in schimbul unor sume de bani, ii ajuta pe cei care au nevoie in rezolvarea problemelor familiale", au precizat marti oamenii legii.Tanara se prezenta ca fiind. Victimele sunt un barbat de 29 de ani, unul de 66 de ani si o femeie de 39 de ani.Falsa calugarita a fost retinuta pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentata cu propuneri legale in fata magistratilor.