O firma de salubritate a virat din greseala unui roman peste 100.000 lei. Acum da bancile in judecata

Acum, societatea incearca sa afle cine este norocosul si sa isi recupereze banii.SC Salubris SA Iasi a ajuns sa se judece cu doua banci dupa ce a facut in mod gresit plata unei facturi catre un furnizor de combustibil. Astfel, peste 100.000 de lei au ajuns in contul unei persoane care a scos banii, iar reprezentantii firmei de salubritate au ramas cu paguba.Astfel, Judecatoria Iasi a constatat ca Salubris a solicitat obligarea unor institutii bancare la restituirea sumei de 131.702,98 lei. Cei de la Salubris au precizat in instanta ca, in urma relatiilor contractuale pe care le are cu un furnizor de combustibil, pe data de 1 martie 2017, a primit o notificare din partea acestuia, prin care ii comunica numarul de cont in care urmau a fi efectuate platile incepand cu data de 1 martie 2017, iar, pe 3 martie 2017, a efectuat plata contravalorii unei facturi, in contul indicat de acea societate.Cei de la Salubris au mai mentionat ca a fost virata suma amintita in contul indicat, dar fara a verifica daca respectivul cont apartine furnizorului, conform procedurii uzuale si fara a sesiza faptul ca plata facuta nu ii apartine respectivei firme, ci unei persoane fizice, care a retras suma de bani de la diferite bancomate."In ordinul de plata de pe 2 martie 2017, noi am indicat corect denumirea si Codul de Identificare Fiscala atat ale beneficiarului, cat si ale platitorului, suma ce urma a fi platita si ce reprezinta contravaloarea combustibilului conform facturii de pe 1 februarie 2017.Institutiile bancare erau obligate sa parcurga o procedura de validare, procedura ce presupunea identificarea elementelor corespunzatoare contului, insa acestea nu si-au indeplinit obligatiile ce le reveneau, validand si efectuand operatiunea prin care suma a fost directionata catre un beneficiar diferit de cel indicat de platitor", au mentionat in instanta reprezentantii SC Salubris SA Iasi.Reclamantii au aratat ca, desi au cerut restituirea sumei, solicitarea lor nu a primit un raspuns favorabil, iar bancile nu ar fi intreprins demersuri pentru recuperarea sumei decontate eronat in contul altui beneficiar decat cel indicat.La randul ei, una dintre banci a formulat o intampinare, prin care a cerut respingerea cererii, aratand, in esenta, ca raspunderea sa ar putea fi antrenata exclusiv in temeiul normelor ce reglementeaza raspunderea contractuala. Reprezentantii bancii au adaugat ca nu sunt in culpa, intrucat si-au executat intocmai obligatiile asumate, operand transferul sumei indicate de Salubris SA in contul indicat de catre aceasta, reclamanta fiind cea care nu si-ar fi executat obligatiile contractuale privind completarea corecta a ordinului de plata.De asemenea, cealalta banca a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea cererii, aratand in esenta ca a realizat creditarea contului IBAN cu suma amintita, pe baza instructiunii de plata data de ordonator, iar plata a fost procesata in mod automat, exclusiv pe baza codului IBAN, conform obligatiilor care ii revin potrivit legislatiei in vigoare, nefiind necesara si nici obligatorie verificarea unor date suplimentare, cum ar fi concordanta cu numele sau denumirea titularului contului.Magistratii din cadrul Judecatoriei Iasi au respins cererea SC Salubris SA."Instanta respinge cererea formulata de reclamanta, ca neintemeiata. Respinge cererea reclamantei privind obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata, ca nefondata", au mentionat judecatorii ieseni.Totusi, cei de la Salubris au formulat apel, iar dosarul a ajuns acum la Tribunalul Iasi.Bancile nu au dezvaluit in contul cui au ajuns banii depusi de Salubris SA, astfel ca societatea s-a adresat si Politiei cu o plangere penala pentru inselaciune."A fost depusa o plangere la Inspectoratul Judetean de Politie Iasi, dosarul fiind la stadiul de cercetari", a declarat, miercuri, Anca Vijiac, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi.Pe de alta parte, seful SC Salubris SA Iasi, Catalin Neculau, nu a putut fi contactat telefonic, pentru a-si exprima un punct de vedere cu privire la situatia creata.