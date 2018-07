O noua forma de inselaciune: Un site de escorte se da tribunal si trimite "citatii" pe mail

Ziare.

com

Astfel, cei care suna sunt suprataxati, fara sa stie acest lucru, noteaza Adevarul Este cazul unui pitestean care a primit pe mail o citatie de la Tribunalul Bucuresti. In document i se aducea la cunostinta ca trebuie sa se prezinte la un proces, in calitate de parat, in 25 iunie.Pitesteanul a vrut sa afle mai multe detalii, asa ca a apelat la pagina virtuala a instantei, insa acolo nu a gasit nimic. Un alt aspect care i-a atras atentia a fost numarul dosarului, care nu continea cifrele aferente vreunei instante, asa cum ar fi fost normal.Barbatul a avut noroc, pentru ca si-a dat seama ca ceva este in neregula si a cautat pe Google numerele respective de telefon. Astfel, a descoperit ca acestea apartin unui site de escorte.Totusi, cine nu remarca astfel de detalii si nu se intereseaza suna la respectivele numere si este suprataxat. Numerele in cauza au fost deja raportate ca fiind o "capcana cost".