O secretara de la Facultatea de Drept l-a pacalit pe un barbat sa-i dea spaga degeaba vreme de 4 ani

Omul care i-a dat secretarei spaga a fost, de fapt, denuntatorul, cel care i-a ajutat pe ofiterii Serviciului Judetean Anticoruptie Dolj sa organizeze flagrantul. Acesta le-a spus oamenilor legii ca, in urma cu patru ani, a vorbit cu secretara, pe care o cunostea, si i-a cerut ajutor pentru a-si inscrie fratele la Facultatea de Drept.De atunci, barbatul sustine ca i-a tot oferit secretarei diverse sume de bani cuprinse intre 1.100 si 1.400 de lei pentru ca aceasta sa intervina pe langa profesori si sa ii ajute fratele sa promoveze, relateaza presa locala. Mare i-a fost barbatului uimirea cand a aflat ca platea, de fapt, degeaba, in conditiile in care fratele sau - despre care stia ca e in anul al IV-lea de studiu - fusese exmatriculat inca din primul an.Dupa flagrant, secretara a fost retinuta si dusa la audieri la Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj. Pe numele sau s-a deschis un dosar penal pentru comiterea infractiunilor de trafic de influenta si inselaciune.