Procurorii au pus in miscare actiunea penala fata de falsul chirurg: A operat in doua clinici private, timp de 6 luni

Ziare.

com

"Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un cetatean italian pentru savarsirea unei infractiuni de inselaciune in forma continuata, inselaciune in forma simpla si a unei infractiuni de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati.In cuprinsul ordonantei de punere in miscare a actiunii penale s-a retinut ca, in perioada iulie-decembrie 2018, cetateanul italian a efectuat activitati specifice profesiei de medic plastician, in cadrul a doua policlinici din Bucuresti, fara a avea drept de practica pe teritoriul tarii si fara a avea documente care sa ateste specializarea sa", a declarat Calin Radu Bogdan, reprezentantul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1.Potrivit acestuia, in aceeasi perioada mentionata, cetateanul italian a indus in eroare mai multe persoane cu privire la calitatea sa de medic chirurg plastician, folosind un nume fals si "exercitand acte medicale asupra acestora obtinand un folos patrimonial injust care a constat in contravaloarea achitata pentru actele medicale".Matteo Politi, italianul acuzat ca a operat in mai multe clinici private din Bucuresti, desi avea doar opt clase, a fost prins, miercuri, de politistii de frontiera de la Curtici, judetul Arad, in timp ce incerca sa fuga din tara. Ulterior, a fost retinut pentru 24 de ore. In 2011, Matteo Politi a primit o sentinta de un an si jumatate in Italia, cu suspendare, dupa ce a mintit timp de mai multi ani ca e medic si a profitat ca avea acelasi nume de familie cu al unui cardiolog cu reputatie din Modena, respectiv Luigi Vincenzo Politi.