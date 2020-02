Un barbat care s-a dat procuror DNA, prins in flagrant in timp ce primea 1.000 de lei

Ziare.

"Astazi, 14 februarie 2020, ofiterii Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Bistrita-Nasaud, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, au realizat prinderea in flagrant a unei persoane fara calitate speciala, in timp ce primea suma de 1.000 lei si mai multe bunuri de la un martor denuntator, pretinzand ca poate sa intervina in solutionarea unui dosar penal", a transmis, vineri, DGA.Sursa citata a precizat ca barbatul si-a arogat o calitate falsa si, sub pretextul ca poate sa solutioneze un dosar penal, desi nu avea nicio legatura cu situatia, a pretins si primit initial, de la denuntator, suma de 3.000 lei, precum si produse alimentare (carne de vanat).Surse din cadrul anchetei au precizat, pentru News.ro, ca barbatul a pretins ca este procuror DNA si poate sa-l ajute pe denuntator sa faca o plangere impotriva primarului din Livezile (judetul Bistrita-Nasaud) care era cercetat intr-un dosar penal de catre DNA.Anchetatorii fac, vineri, o perchezitie la domiciliul suspectului, urmand sa fie pus in executare mandatul de conducere la unitatea de parchet in vederea audierii acestuia sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de influenta.