Ce se intampla atunci cand judecatoarele se duc la vrajitoare

Cel mai cunoscut caz de judecatoare care ar fi apelat la serviciile unor vrajitoare este cel al fostei sefe a Sectiei Penale din Tribunalul Bucuresti, Antonela Costache, si a colegei sale, Viorica Dinu. Saptamana aceasta cele doua au fost condamnate definitiv la 7 ani, respectiv 6 ani de inchisoare cu executare pentru coruptie. Un martor din dosarul acestora a declarat, in timpul procesului, ca le-a cunoscut pe cele doua judecatoare "pe fondul interesului acestora de a li se ghici in carti". Ghicitoarea, insa, ar fi apelat la ele pentru sentinte judecatoresti favorabile, in schimbul unor sume de bani. Mass-media a dezvaluit chiar ca Antonela Costache ar fi sunat-o pe vrajitoarea la care apela frecevent, chiar in ziua in care acasa la ea descindeau mascatii de la DNA.Ea era nemultumita ca femeia nu i-a prezis ca este urmarita si o sa aiba probleme cu procurorii. "De ce nu mi-ai spus ca or sa vina astia peste mine?", a fost reprosul Antonelei Costache.Luna aceasta, avocata judecatoarei Elena Burlan, acuzata ca ar fi luat mita suma de 50.000 de euro, a ridicat problema vrajitoarelor in dosarul clientei sale.Procurorii DNA au cerut arestarea Elenei Burlan, Curtea de Apel Bucuresti a decis arest la domiciliu, iar Inalta Curte a stabilit definitiv ca magistratul sa fie cercetat sub control judiciar. Potrivit incheierii de sedinta de la Curtea de Apel Bucuresti, avocata Elenei Burlan a aratat magistratilor cum ar fi fost obtinute o parte din informatii si ca la mijloc n-ar fi nimic ilegal."Exista martori care captau atentia si prietenia unor magistrati, cu motivarea ghicitului in carti, in zatul de cafea, aflau detalii din viata personala a acestora, aveau acces in birourile judecatorilor si asistau la discutii purtate intre magistrati, ceea ce nu constituie fapte de natura penala, ci abateri deontologice", este pledoaria avocatului.Avocata a mai aratat ca Elena Burlan "a avut o problema emotionala, ajungand sa se duca la o ghicitoare".