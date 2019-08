Instanta obliga CNAIR sa plateasca daune morale substantiale dupa ce poarta tunelului de la Balea a distrus o masina

Accident cu dauna totala

De ce a cazut poarta

Instanta i-a dat dreptate soferului

De ce se platesc daunele morale

Ziare.

com

Judecatoria Sectorului 1 a decis la finalul anului trecut ca proprietarul masinii sa fie despagubit cu 19.451,52 lei - cat valora autoturismul avariat si sa primeasca daune morale de 10.000 de lei. CNAIR a contestat decizia la Tribunalul Bucuresti.CNAIR este administrator de drum si in aceasta calitate are obligatia de a asigura starea tehnica corespunzatoare a soselei, potrivit OG 43/1997 privind regimul drumurilor.De asemenea, tunelul si implicit sistemul de inchidere al acestuia, compus din cele doua porti metalice, se afla in administrarea companiei.Accidentul s-a intamplat pe 25 august 2015, in timp ce barbatul se deplasa, impreuna cu fiul sau, intr-o masina Ford Focus. In momentul in care iesea din tunelul Balea Lac, spre directia Curtea de Arges, poarta metalica ce asigura inchiderea tunelului, in partea dreapta, nefiind asigurata, s-a desprins si a cazut peste autoturismul personal. Barbatul a tras in zadar de volan in stanga, nu a putut evita coliziunea.Ceilalti soferi din trafic au sunat la 112, iar la fata locului a venit un echipaj al Sectiei 1 Politie Rurala Albestii de Arges. Politistii au facut primele constatari.Masina a fost grav lovita, fiind constatate urmatoarele avarii: capota motor infundata, parbriz spart, stergator rupt, aripa dreapta fata distrusa, semnalizator fata distrus, airbaguri sofer si pasager declansate, pavilion deformat, bara fata distrusa, radiator spart, usa dreapta spate zgariata, bara portbajaj pavilion dreapta rupta, aripa dreapta spate infundata, geam lateral dreapta spate spart, lampa semnalizare dreapta sparta, hayon infundat si luneta sparta.Autoturismul nu a mai fost in stare de functionare, fiind necesar sa se apeleze la tractarea acestuia pe o platforma speciala, care l-a transportat la un service auto.Conform unui raport de expertiza tehnica judiciara auto, aflat in dosarul de la Judecatoria Sectorului 1, s-a constatat ca autoturismul se afla in dauna totala. Dupa cum rezulta din concluziile raportuluui de expertiza tehnica auto, valoarea autoturismului, la momentul producerii incidentului, luna august 2015 era de 4.400 euro, la cursul valutar de 1 euro = 4,4208 lei, respectiv 19.451,52 lei.La momentul producerii accidentului, sistemul de inchidere a tunelului Balea Lac era compus din doua porti metalice (una in partea dreapta si alta in partea stanga) . Blocarea tunelului, in lunile de iarna, se realiza prin imbinarea acestora printr-un cordon de sudura. Acest cordon era distrus in fiecare an, pentru a permite accesul in tunel.Soferul a explicat magistratilor ca acesta ar fi fost motivul desprinderii uneia dintre cele doua porti, mai exact uzarea anuala a acestora, prin procedeul descris mai sus.In plus, poarta metalica din partea stanga a tunelului, desi fixata pe peretele acestuia, ar fi prezentat urme vizibile de reparatii.El a cerut ca CNAIR sa-i plateasca cheltuielile si daune morale.Dupa ce a analizat toate datele, marturii ale martorilor, documentele de la politie sau CNAIR, instanta i-a dat dreptate barbatului."Constatand ca in cauza s-a facut dovada ca tunelul si implicit sistemul de inchidere a acestuia, compus din cele doua porti metalice, se afla in administrarea paratei (CNAIR - n.red.), prejudiciul a fost cauzat urmare a starii tehnice precare a sistemului de inchidere, urmarea fiind desprinderea uneia dintre cele doua porti metalice, existenta raportului de cauzalitate intre lucru (poarta metalica) si prejudiciu, in temeiul art. 1376 alin. 1 Cod Civil, urmeaza a dispune obligarea paratei sa plateasca reclamantului suma de 19.451,52 lei reprezentand contravaloare prejudiciu material", motiveaza Judecatoria Sectorului 1.Soferul a solicitat si plata unor daune morale 20.000 de lei. In primul rand, pentru ca nu a mai putut folosi masina.El statea la 6 kilometri de Targu-Jiu, iar o perioada a trebuit sa faca naveta pana in oras cu bicicleta.Apoi, temerea produsa de prabusirea portii metalice, in conditiile in care era in masina cu fiul sau, care era in clasa a IV-a. Copilul a participat la un program de consiliere psihopedagogica pentru identificarea problemelor rezultate in urma participarii involuntare la un accident in trafic alaturi de tatal sau.Judecatorii au decis, in consecinta, acordarea unor daune morale intr-un cuantum de 10.000 de lei, bani care reprezinta "o reparatie echitabila suficienta a prejudiciului moral suferit de reclamant"."Pentru a retine aceasta, instanta are in vedere atat suferinta psihica, produsa la momentul producerii evenimentului, materializata prin sentimente de teama, panica, pentru a nu fi afectata sanatatea sa si a copilului, cat si impactul psihlogic creat asupra copilului sau, care s-a speriat, fiind supus unui soc emotional, care a necesitat sedinte de consiliere pentru a depasi situatia, si disconfortul, stresul, efortul suplimentar cauzat de pierderea autoturismului," motiveaza Judecatoria Sectorului 1.